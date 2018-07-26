"Дякую, Київ!" Культовые Gorillaz восхитили украинцев (фото, видео)

Gorillaz в Киеве (фото: instagram.com/drjimjack)

Gorillaz в Киеве говорили на украинском языке и радовали фанатов хитами

В Киеве музыканты культовой британской группы Gorillaz не только порадовали посетителей фестиваля UPark новыми песнями и проверенными временем хитами, но и удивили знанием украинского языка и нарядами.

Так, во время выступления лидер группы Деймон Албарн несколько раз повторял "Дякую". Кроме того, британец правильно произносил название столицы Украины - "Київ".

"Мы живем в сложные для страны времена. Но наконец-то мы живем во времена, когда в своей стране можем сходить на Gorillaz и услышать от Деймона Алберна не только "дякую", но и трижды "будьмо", - отметил лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк на своей Facebook-странице.

Также неожиданными стали костюмы участников Gorillaz. Например, один из участников - гитарист Джефф Вуттон - был одет в футболку сборной Украины по футболу. А басист надел олимпийку с эмблемой киевского "Динамо" на груди.

Gorillaz в Киеве (фото: instagram.com/drjimjack)

"Gorillaz, конечно, большая машина, слабых мест в ней нет, перед всей бригадой снимаю шляпу. Но Албарн - это какой-то магический кристалл. За полтора часа он был оратором, шутом, поэтом, рок-звездой, поп-звездой, медиумом, философом, измученным мировой скорбью романтиком, серым кардиналом, мечтателем, парнем на подхвате, актером невидимого театра. Глаз не оторвать. И ни одна жила не перенапряжена, не скована, словно жизнь ровным могучим потоком течет сквозь него. Великий. Спасибо, что приехал", - написал журналист Игорь Панасов.

Styler собрал для вас самые яркие фото и видео с выступления Gorillaz на фестивале UPark 25 июля.

Gorillaz в Киеве (фото: instagram.com/ololyatina)

Gorillaz в Киеве (фото: instagram.com/__tkchv__)

Gorillaz в Киеве (фото: instagram.com/fokov)

Gorillaz в Киеве (видео: instagram.com/__tkchv__)

Gorillaz в Киеве (фото: instagram.com/ta_zahorets)

Gorillaz в Киеве (фото: instagram.com/margarita_tkachuk)

Gorillaz в Киеве (видео: instagram.com/annsillec)

Напомним, что названы все участники грандиозного проекта "Українська пісня".