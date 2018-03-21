"Я вмію літати, але хочу його крила": Джамала представила "окрыляющую" песню

Эта композиция воодушевляет и пробирает до мурашек

21 марта украинская певица Джамала презентовала студийную версию песни "Крила", которую артистка впервые представила в этом году в финале Национального отбора на Евровидение 2018.

Эта песня, по словам Джамалы, о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей.

"Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно ложное и возвышает нас над другими. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые минуты, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?" В эти минуты тебе и нужны эти крылья, та вера, ангел или любимый человек рядом", - комментирует Джамала.

Видео с YouTube/Jamala Джамала

Отметим, что текст песни "Крила" принадлежит перу талантливой поэтессы из Одессы Татьяны Милимко.

"Я просто прочитала строку "Я вмію літати, але хочу його крила", и она меня невероятно вдохновила", - призналась певица.

Пользователи сети уже успели оценить новую аудиоработу Джамалы.

"Тот случай, когда живое исполнение на таком же высоком уровне, как и студийное! Песня покорила меня с первого прослушивания. Для себя я понимаю ее как призыв к добрым поступкам, не оставаться равнодушным к каким-либо трудностям близких людей", - отметил один из юзеров.

Скриншот комментариев

"Каждая новая песня невероятная! Джамала - это национальное сокровище!" - написала поклонница певицы.

Скриншот комментариев

А вот и реакция известного иностранного блоггера на песню "Крила":

Видео с YouTube/iVo's Music Corner

Ранее Джамала восхитила украинцев сказочной песней.