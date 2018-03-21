"Я вмію літати, але хочу його крила": Джамала представила "окрыляющую" песню

Эта композиция воодушевляет и пробирает до мурашек
21 марта украинская певица Джамала презентовала студийную версию песни "Крила", которую артистка впервые представила в этом году в финале Национального отбора на Евровидение 2018.
Эта песня, по словам Джамалы, о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей.
"Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно ложное и возвышает нас над другими. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые минуты, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?" В эти минуты тебе и нужны эти крылья, та вера, ангел или любимый человек рядом", - комментирует Джамала.
Видео с YouTube/Jamala Джамала
Отметим, что текст песни "Крила" принадлежит перу талантливой поэтессы из Одессы Татьяны Милимко.
"Я просто прочитала строку "Я вмію літати, але хочу його крила", и она меня невероятно вдохновила", - призналась певица.
Пользователи сети уже успели оценить новую аудиоработу Джамалы.
"Тот случай, когда живое исполнение на таком же высоком уровне, как и студийное! Песня покорила меня с первого прослушивания. Для себя я понимаю ее как призыв к добрым поступкам, не оставаться равнодушным к каким-либо трудностям близких людей", - отметил один из юзеров.
Скриншот комментариев
"Каждая новая песня невероятная! Джамала - это национальное сокровище!" - написала поклонница певицы.
Скриншот комментариев
А вот и реакция известного иностранного блоггера на песню "Крила":
Видео с YouTube/iVo's Music Corner