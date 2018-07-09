Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин (фото, видео)

Джастин Бибер и Хейли Болдуин (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

Певец собрался под венец с племянницей Алека Болдуина

Популярный певец Джастин Бибер сыграет свадьбу с Хейли Болдуин - племянницей известного американского актера Алека Болдуина. Об этом пишут американские СМИ.

К слову, пока 24-летний Джастин и его 21-летняя пассия не делали официальных заявлений. Но в последнее время их все чаще начали замечать вместе: в церкви, в ресторане, в ночном клубе и на курорте.

Джастин и Хейли (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

Джастин и Хейли (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

Джастин и Хейли (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

По информации таблоида TMZ, Бибер сделал предложение Хейли на вечеринке на Багамах.

При этом охрана канадского певца попросила всех присутствующих убрать телефоны. Конечно же, девушка ответила согласием на предложение звезды.

Джастин сделал предложение Хейли

Известно, что Джастин и Хейли встречались еще 2016 году, а около месяца назад возобновили отношения.

Джастин и Хейли (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

Ранее сообщалось, что Селена Гомес планирует выйти замуж за Джастина Бибера.

Видео: РБК-Украина