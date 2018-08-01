Джастин Бибер тайно женился – СМИ

Фото: Джастин Бибер и Хейли (instagram.com/justinbieber)

Фанаты заметили у Хейли кольцо

Популярный канадский певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдвин поженились. Об этом пишут западные СМИ.

На днях звездную пару заметили на прогулке в Нью-Йорке, и фанаты отметили, что на безымянном пальце Хейли отсутствует кольцо, которое Джастин подарил ей на помолвку. Вместо него у известной модели на руке красовалось другое, очень похожее на обручальное.

Официальной информации о свадьбе пока нет, но издание LifeAndStyleMagazine со ссылкой на источники в окружении Джастина, сообщает, что свадьба была запланирована на 29 июля.

Джастин и Хейли (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

Кроме того, журнал Elle сообщил, что звезды вдвоем посетили своего священника как раз в этот день. Это не первая встреча Джастина и Хейли со своим духовным наставником Карлом Ленцем.

Для прихожан церкви, к которой относится семья Джастина Бибера, посещение курса подготовки к свадьбе является обязательным.

"Брачный курс помогает будущим супругам лучше узнать друг друга и построить брак на действительно твердом основании — на вере", — объясняет пастор.

Звездная пара посещает церковь регулярно и не только в Нью-Йорке, а также во время своих поездок. А певец рассказывал ранее, что его связывает близкая дружба с пастором и духовным наставником Карлом Ленцем, который неоднократно помогал Джастину в трудные периоды жизни.

Фото: instagram.com/haileybaldwincr

Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться в 2016 году, но в какой-то момент решили, что им лучше остаться просто друзьями. Но недавно они возобновили отношения.

Кстати, мы рассказывали о том, как Джастин сделал предложение Хейли Болдуин.

По информации таблоида TMZ, Бибер сделал предложение Хейли на вечеринке на Багамах.

При этом охрана канадского певца попросила всех присутствующих убрать телефоны. Конечно же, девушка ответила согласием на предложение звезды.

А позже Джастин Бибер подтвердил, что они помолвлены.

"Я хотел немного подождать, но слухи так быстро распространяются. Послушай, Хейли, я так тебя люблю! Я хочу провести с тобой всю свою жизнь, узнавая каждую часть со всей любовью и добротой. Я обещаю, что наша семья будет жить в честности и будет единым целым, позволяя Иисусу и Его Святому Духу руководить нами во всем, что мы делаем, и каждым решением, которое мы будем принимать», - написал певец.

Видео: РБК-Украина