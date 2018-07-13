Джастин Тимберлейк впервые за долгое время появился на публике со своей возлюбленной

Фото: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк (instagram.com/jessicabiel)

Пару давно не видели вместе

Известный американский певец Джастин Тимберлейк и его супруга, голливудская актриса Джессика Бил вместе вышли в свет впервые за длительное время. Об этом стало известно из аккаунта звезды в Instagram.

Джессика опубликовала новое фото со своей избранницей. Пара пришла поддержать американскую теннисистку Серену Уильямс на игре Уимблдонского турнира 2018.

"Мы только что наблюдали великий момент на #Wimbledon, когда Серена Уильямс начала игру", - подписала публикацию девушка.

Стоит отметить, что Уимблдонский турнир – международный теннисный турнир, на который часто приходят разные знаменитости. Своих любимцев здесь уже поддерживали Эмбер Херд со своим парнем Вито Шнабелем, родственники Кейт Миддлтон, Дэвид Бэкхем с сыном и Брэдли Купер.

В результате игры Серена Уильямс смогла обыграть итальянку Камилу Джорджи и войти в полуфинал турнира.

Напомним, известный американский певец Джастин Бибер подтвердил слухи о помолвке с супермоделью и ведущей Хейли Болдуин. Это будет первый брак для партнеров. С Хейли Бибер начал встречаться в 2015 году. Затем шло длительное расставание, но в 2017 году пара воссоединилась.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что вы не знали о поцелуях?