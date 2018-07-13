Джастин Тимберлейк впервые за долгое время появился на публике со своей возлюбленной

STYLER Звёзды 13.07.2018 - 11:10
Фото: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк (instagram.com/jessicabiel) Фото: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк (instagram.com/jessicabiel)

Пару давно не видели вместе

Известный американский певец Джастин Тимберлейк и его супруга, голливудская актриса Джессика Бил вместе вышли в свет впервые за длительное время. Об этом стало известно из аккаунта звезды в Instagram.

Джессика опубликовала новое фото со своей избранницей. Пара пришла поддержать американскую теннисистку Серену Уильямс на игре Уимблдонского турнира 2018.

Джастин Тимберлейк впервые за долгое время появился на публике со своей возлюбленной

"Мы только что наблюдали великий момент на #Wimbledon, когда Серена Уильямс начала игру", - подписала публикацию девушка.

Стоит отметить, что Уимблдонский турнир – международный теннисный турнир, на который часто приходят разные знаменитости. Своих любимцев здесь уже поддерживали Эмбер Херд со своим парнем Вито Шнабелем, родственники Кейт Миддлтон, Дэвид Бэкхем с сыном и Брэдли Купер.

В результате игры Серена Уильямс смогла обыграть итальянку Камилу Джорджи и войти в полуфинал турнира.

Напомним, известный американский певец Джастин Бибер подтвердил слухи о помолвке с супермоделью и ведущей Хейли Болдуин. Это будет первый брак для партнеров. С Хейли Бибер начал встречаться в 2015 году. Затем шло длительное расставание, но в 2017 году пара воссоединилась.

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