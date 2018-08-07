Дженифер Лопес нервно курит: Седокова показала, как отдыхает в Турции

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица опубликовала откровенные фото

Известная певица Анна Седокова отправилась на турецкий курорт вместе со своими детьми. О том, как артистка проводит отпуск, она написала на своей странице в Instagram.

Анна Седокова рассказала, что отправилась вместе с детьми в отпуск и теперь ее дни проходят в катаниях на банане, а в планах были книги и фильмы Антониони.

"Отдых с детьми - это когда ты берёшь с собой 4 желанных книги и планируешь пересмотреть всего Антониони, а целый день катаешься на банане и подушке, засыпаешь под Монстров на каникулах, в твоей постели постоянно многолюдно и по ней разбросаны UNO. Ставлю на все! Повышаю ставки. Сегодня вытяну детей на детскую дискотеку. Пока на неё хотим только мы с подружкой", - написала певица и опубликовала фотографию, на которой изображена она сама в купальнике и шляпе.

Скриншот фото (instagram.com/annasedokova)

Этот снимок вызвал множество комментариев. Некоторые пользователи по достоинству оценили фигуру Седоковой, но также нашлись и те, кто раскритиковал Аню за публикацию слишком откровенных фотографий.

"Мамочка троих детей. Пример для многих девушек, как нужно выглядеть. Красивая и счастливая мама дает этому миру счастливых детей", "Дженифер Лопес нервно курит в сторонке", "Аня, вы бомба, причем тотального уничтожения", - написали поклонники певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Также певица опубликовала видео, на котором видны апартаменты, в которых отдыхает певица вместе со своими детьми.

"А я уже и забыла, насколько прекрасно ранее утро! Этот момент, когда природа просыпается, а дети ещё спят. Когда ты можешь почитать, позаниматься йогой, выпить самый вкусный кофе и помечтать. Закрыть глаза и представить свои идеальный день. Кто-то называет это визуализацией. Кто-то постановкой целей, а кто-то просто мечтами. P.S. Единорог наш, сейчас поплыву за ним", - так подписала видео Седокова.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 6 Авг 2018 в 9:37 PDT

Кстати, ранее певица показала свою подросшую дочь Алину.

Видео: РБК-Украина