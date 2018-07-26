Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в бикини на своем дне рождении (фото)

Фото: Дженнифер Лопес (instagram.com/arod)

24 июля певица отпраздновала свой 49-й день рождения

Позавчера, 24 июля, популярная американская певица, роскошная Джей Ло отмечала свой день рождения на пляжной вечеринке, где похвасталась своими замечательными формами. Артистке исполнилось 49 лет. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Текущая ситуация на дне рождении", - подписала публикацию певица.

Фото: Дженнифер Лопес (instagram.com/jlo)

Праздник Дженннифер Лопес отметила на Багамских островах среди друзей и членов семьи.

Поклонники певицы поздравили ее с днем рождения в комментариях и написали, что она выглядит просто великолепно.

Возлюбленный Джей Ло, профессиональный американский бейсболист, Алекс Родригес также выложил снимки с дня рождения знаменитости.

Фото: день рождения Джей Ло (instagram.com/arod)

"Когда мы были детьми, дни рождения были захватывающими, потому что там были подарки, которые мы получали. Новая бита, танцевальная обувь, может быть, новый компакт-диск (да, я старый!). Я сам вижу, как поменялась Дженнифер и как она нашла радость в общении с другими. Для тех, кто собирался дать все, что у нее есть 365 дней в году – нашим детям, нашим семьям, миру – надеюсь, сегодня мы сможем дать вам счастье, которого вы заслуживаете", - подписал фотографии избранник Дженнифер.

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