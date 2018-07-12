Джонни Депп в который раз перебил тату в честь экс-супруги, убрав презрительное оскорбление

Фото: Джонни Депп (Flikr(Dana Olariu)

Актер изменил татуировку

Известный голливудский актер Джонни Депп заменил татуировку на костяшках пальцев, которую он посвящал бывшей жене, на другую. Об этом сообщает издание People.

3 февраля 2015 года Депп женился на американской актрисе и партнерке по фильму "Ромовый дневник" Эмбер Херд, с которой он встречался до этого уже три года. Во время отношений актер набил тату на костяшках пальцев со словом Slim, что переводится как "худышка".

Но в 2016 году девушка подала на развод и в январе следующего года пара развелась. Тогда Джонни Депп перебил тату, изменив его на "мразь" (Scum).

И вот недавно стало известно о том, что актер вновь поменял надпись на пальцах. Сейчас там вырисовывается слово "scam", что в переводе значит "обман" или "афера".

Фото: тату Джонни Деппа (instagram.com/disvicious1)

Томми Хенриксен, участник таких известных музыкальных групп как Alice Cooper, Hollywood Vampires и Warlock, сделал публикацию на своей странице в Instagram с фото новой татуировки Джонни Деппа. "Ты хотел этого…Ты получил это", - написал он в посте.

Кстати, 55-летний актер "проворачивает" такие вещи не впервые. В начале 1990-х годов, когда он крутил роман с известной актрисой Вайноной Райдер, Депп набил на правой руке фразу "Вайнона навсегда". Когда роман закончился, он изменил ее на "Алкаш навсегда".

Напомним, известного американского актера Джонни Деппа обвинили в избиении члена съемочной группы. В суд на актера подал Грегг Брукс, который вместе с Джонни Деппом участвовал в съемках фильма "Город лжи".

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