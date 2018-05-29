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Джонни Депп рассказал, почему русские девушки популярны

STYLERЗвёзды        29.05.2018 - 22:52
Фото: скриншот youtube
Фото: скриншот youtube

Актер смущенно ответил на вопрос о девушках

Актер и музыкант Джонни Депп признался, что именно привлекает его в русских девушках. Актер признался в этом во время своего визита в Москву, где он выступил в составе группы Hollywood Vampires. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

Один из журналистов поинтересовался у Деппа, что ему нравится в русских девушках. Артист долго не мог подобрать правильные слова и застенчиво отметил, что эти женщины выделяются "красивыми славянскими формами лица" и "тысячами и тысячами лет культуры в глазах".

"Сильное притяжение за глазами у этих прекрасных и чудесных [девушек]", — добавил он. Гитарист Aerosmith Джо Перри, который также присутствовал во время интервью, пошутил, что у Деппа "явно есть возможность тут осесть". 

Напомним, что Джонни Деппа забросали интимными "сюрпризами" в Москве. 

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Теги: Джонни Депп, украинки, актер
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