Джонни Депп рассказал, почему русские девушки популярны

Актер смущенно ответил на вопрос о девушках

Актер и музыкант Джонни Депп признался, что именно привлекает его в русских девушках. Актер признался в этом во время своего визита в Москву, где он выступил в составе группы Hollywood Vampires. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Один из журналистов поинтересовался у Деппа, что ему нравится в русских девушках. Артист долго не мог подобрать правильные слова и застенчиво отметил, что эти женщины выделяются "красивыми славянскими формами лица" и "тысячами и тысячами лет культуры в глазах".

"Сильное притяжение за глазами у этих прекрасных и чудесных [девушек]", — добавил он. Гитарист Aerosmith Джо Перри, который также присутствовал во время интервью, пошутил, что у Деппа "явно есть возможность тут осесть".

Напомним, что Джонни Деппа забросали интимными "сюрпризами" в Москве.