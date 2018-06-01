Джонни Депп встречался с поклонницами в Москве за деньги

Актер продал встречи с собой

Актер и музыкант Джонни Депп, который недавно посетил Россию для в рамках тура группы Hollywood Vampires, встречался с русскими поклонницами за деньги. Одно свидание с артистом стоило тысячу долларов, и такой возможностью воспользовались 40 поклонниц. Всего таким способом Депп заработал около 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Бизнесвумен Анастасия Ниязгулова, которая купила свидание с артистом, рассказала о том, как прошла их встреча. "Я зашла в комнату. И тут у меня случилась небольшая амнезия от дикого волнения. Я сказала Деппу по-русски что-то вроде: "А вот и ты, мой дорогой! Я только ради тебя сюда пришла!" Мы обнялись, и Джонни Депп легонько чмокнул меня в щеку", - вспомнила она.

Ниязгулова отметила, что встреча с Деппом была очень короткой. "Пара фото, потом он повернулся ко мне и начал внимательно разглядывать мое лицо. Мне даже стало неловко. Тогда я спросила на английском: "Как ты?" Депп ответил: "О, спасибо, все отлично. Как ты? Мы обменялись еще парой фраз, а потом он на русском языке сказал мне: "Спасибо", на что я на русском тоже ответила: "Да, пожалуйста!"" — добавила бизнесвумен.

Напомним, что Джонни Депп рассказал, почему русские девушки популярны.