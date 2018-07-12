Джордж Клуни попал в ДТП: появилась информация о состоянии актера

Кадр из трейлера (YouTube/Sony Pictures Entertainment)

Звезда Голливуда проходит лечение

Знаменитый голливудский актер Джордж Клуни недавно попал в ДТП на острове Сардиния. Представители звезды сообщили, что в настоящее время 57-летний актер лечится в домашних условиях. Об этом сообщает The New York Times.

Авария произошла 7 июля. После ДТП актер был госпитализирован в ближайшую больницу. Медики провели магнитно-резонансную томографию и не обнаружили никаких значительных проблем. Клуни был выписан из медучреждения и уже идет на поправку.

По словам представителя Клуни Стена Розенфилда, актер проходит лечение в домашних условиях.

"Он проходит лечение в домашних условиях, с ним будет все хорошо", - заявил Розенфилд.

На острове Сардиния Клуни вместе с женой Амаль Клуни и двумя маленькими детьми находился из-за съемок сериала "Ловушка 22". Актер вернется на итальянский остров и продолжит работать сразу после выздоровления.

Ранее в сети появилось видео аварии с актером.

ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как актер ехал на своем мотоцикле и врезался в авто на встречной полосе. Клуни вылетел из байка и упал недалеко от места происшествия.

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