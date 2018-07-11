"Е,бой": желтобородый Потап восхитил сеть стильным прикидом

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Фанаты Потапа похвалили его за молодежный образ

Известный украинский продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) похвастался отдыхом в США. К слову, вместе с ним в Лос-Анджелесе отдыхает и Настя Каменских. Паре давненько приписывают роман, однако ни Потам, ни Настя не признаются, есть ли что-то между ними.

Тем временем Потап делиться со своими instagram-подписчиками яркими снимками американского отдыха. При этом по фотографиям Потапа можно сделать вывод, что даже на отдыхе он не забывает о работе. Так, Потап опубликовал несколько снимков из звукозаписывающих студий в Лос-Анджелесе.

А недавно 37-летний Потап, по примеру Каменских, опубликовал несколько стильных фото. Продюсер красуется в оригинальных красных брюках со звездным принтом, белой футболке, кепке с надписью и пинами.

Стильный Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Подписчикам Потапа понравился его модный прикид. Многие отметили именно его забавные штаны.

"Классные штаны", - пишет valentinakodak.

"Какие штаны. Агонь", - отмечает albina0770.

"Хитовые треники", - смеется alexnadxa.

"Напоминает Киркорова", - пишет semerenko_vv.

"А мне тут очень похож на Брюса Уиллиса", - признается bondarenko_olga_79.

"Я подумала, что в пижаме", - улыбается martynenko_sandra.

Скриншот поста: instagram.com/realpotap

Кстати, в этом же месте Настя Каменских также сделала фото.

"Поделили с Настей одну стенку", - отметил подпсчик yulka__92.

Потап на отдыхе в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/realpotap)

Потап и Настя Каменских в США (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее поп-исполнительница Каменских поразила сеть, показав свои роскошные округлые формы.

На фото Настя позирует в короткой юбке оригинального кроя, а также облегающем белоснежном топе.

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