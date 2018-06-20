Едва не сорвался концерт известного российского рэпера в Одессе

Музыкант мог не выступить со своим концертом в украинском городе

У известного российского рэп-исполнителя Джигана едва не сорвался концерт в Одессе, родном для него городе.

С подобным заявлением выступил сам музыкант, выложив пост на своей странице в Instagram.

Фото: Джиган (instagram.com/iamgeegun)

"Честно сказать, этот концерт чуть не сорвался по вине организаторов! Но я забил на все и вышел на сцену только ради вас!" – сообщил рэпер.

Также он поблагодарил поклонников за то, что пришли на концерт и подарили крутые эмоции.

Скриншот публикации (instagram.com/iamgeegun)

К слову, в 2004 году Джиган получил звание мастера спорта Украины и стал чемпионом Украины по рукопашному бою.

Напомним, популярная певица Земфира пожаловалась на ненормальных фанатов.

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