Едва не сорвался концерт известного российского рэпера в Одессе

Музыкант мог не выступить со своим концертом в украинском городе
У известного российского рэп-исполнителя Джигана едва не сорвался концерт в Одессе, родном для него городе.
С подобным заявлением выступил сам музыкант, выложив пост на своей странице в Instagram.
Фото: Джиган (instagram.com/iamgeegun)
"Честно сказать, этот концерт чуть не сорвался по вине организаторов! Но я забил на все и вышел на сцену только ради вас!" – сообщил рэпер.
Также он поблагодарил поклонников за то, что пришли на концерт и подарили крутые эмоции.
Скриншот публикации (instagram.com/iamgeegun)
К слову, в 2004 году Джиган получил звание мастера спорта Украины и стал чемпионом Украины по рукопашному бою.
Напомним, популярная певица Земфира пожаловалась на ненормальных фанатов.
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