"Ее не остановить": Притула поздравил дочь с первым днем рождения (фото)

Фото: РБК-Украина

Шоумен поделился милыми семейными снимками

Известный украинский шоумен, телеведущий, юморист и волонтер Сергей Притула поздравил свою дочь с днем рождения. Девочке исполнился один год. Об этом 37-летний шоумен сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Он также опубликовал несколько семейных фото с женой Катериной, сыном Дмитрием и дочерью-именинницей.

"Соломия Сергеевна Притула. Ей 1 год. И ее не остановить! С Днем рождения!" – написал шоумен.

Фото: Сергей Притула с дочерью Соломией (facebook.com/serhiyprytula)

Фото: Катерина Притула с дочерью Соломией (facebook.com/serhiyprytula)

Именинницу и ее родителей поздравили многие пользователи:

"Волшебная маленькая паняночка. Дай Бог ей здоровьячка и родителям именинницы".

"Замечательная дочь! С Днем рождения ее. Пусть растет здоровенькая, счастливенькая на радость маме и папе. Счастье Вашей семье на долгие годы".

"Мои поздравления! Ну, наверное вся в папу - активная и позитивная".

"Здоровья Вашей принцессе".

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Скриншот комментариев (facebook.com/serhiyprytula)

Ранее Сергей Притула показал красочное празднование дня рождения. Шоумену исполнилось 37 лет.

Кстати, Притула восхитил редким семейным фото.

Чем впечатляет Сергей Притула (видео: STYLER.rbc.ua)