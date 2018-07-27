"Ее не остановить": Притула поздравил дочь с первым днем рождения (фото)

Шоумен поделился милыми семейными снимками
Известный украинский шоумен, телеведущий, юморист и волонтер Сергей Притула поздравил свою дочь с днем рождения. Девочке исполнился один год. Об этом 37-летний шоумен сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Он также опубликовал несколько семейных фото с женой Катериной, сыном Дмитрием и дочерью-именинницей.
"Соломия Сергеевна Притула. Ей 1 год. И ее не остановить! С Днем рождения!" – написал шоумен.
Фото: Сергей Притула с дочерью Соломией (facebook.com/serhiyprytula)
Фото: Катерина Притула с дочерью Соломией (facebook.com/serhiyprytula)
Именинницу и ее родителей поздравили многие пользователи:
"Волшебная маленькая паняночка. Дай Бог ей здоровьячка и родителям именинницы".
"Замечательная дочь! С Днем рождения ее. Пусть растет здоровенькая, счастливенькая на радость маме и папе. Счастье Вашей семье на долгие годы".
"Мои поздравления! Ну, наверное вся в папу - активная и позитивная".
"Здоровья Вашей принцессе".
Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)
Скриншот комментариев (facebook.com/serhiyprytula)
Ранее Сергей Притула показал красочное празднование дня рождения. Шоумену исполнилось 37 лет.
Кстати, Притула восхитил редким семейным фото.
Чем впечатляет Сергей Притула (видео: STYLER.rbc.ua)