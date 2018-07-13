"Его бывшая тоже так думала": Регина Тодоренко показала друга на всю жизнь (фото)

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

В сети прокомментировали отношения ведущей с ее "другом"

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая недавно представила свое новое шоу на российском телевидении, призналась, что нашла друга на всю жизнь. Об этом экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" написала на своей странице в соцсети Instagram.

"Мой друг Влад Топалов сейчас на сцене, а я по нему скучаю! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?" – написала Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Стоит отметить, что совсем недавно стало известно, что Тодоренко встречается с российским певцом Владом Топаловым, который ранее был участником дуэта Smash вместе с Сергеем Лазаревым. Однако официально информацию о своих отношениях пара не подтверждала.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Фото: Тодоренко и Топалов в Лондоне (instagram.com/linguamarina)

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Совместное фото Регины с певцом прокомментировали в сети:

"Очень влюбленный взгляд у Влада. Так хорошо смотритесь".

"Красивая пара".

"Я думаю, отличная пара".

"Сомневаюсь, что вы просто друзья".

"А у вас с Владом любовь?".

"Его бывшая жена тоже думала, что он ее "друг" на всю жизнь, но у нее было больше оснований".

"Только друг? Точно?".

"Вот прямо на всю...не рано ли об этом говорить?".

"Он смотрит нежно, влюбился!".

"Вы прекрасная пара! Ждем продолжения семьи!".

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, Регина Тодоренко откровенно рассказала, как и где хочет встретить старость.

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