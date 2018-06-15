Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.32
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.32
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Экс-игрок сборной Украины поехал в Россию на ЧМ-2018

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 11:55
Фото: Андрей Воронин (УНИАН)
Фото: Андрей Воронин (УНИАН)

Украинец признался, что на ЧМ-2018 его пригласил игрок российской сборной Александр Самедов

Бывший игрок сборной Украины и селекционер в тренерском штабе Андрея Шевченко, Андрей Воронин поехал в Россию открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом собщает sport.ua. Также Андрей Воронин выложил в свои Instagram Stories видео с чемпионата, добавив подпись "Мы ждали этого года", но вскоре удалил его.

"Настроение очень хорошее. Атмосфера получше, чем раньше. Сейчас видно, что все четыре года ждали этого события, и через пару часов наконец-то начнется футбольный праздник. В 2006 году не удалось так же прочувствовать атмосферу – мы тогда постоянно находились то в автобусе, то в раздевалке. А сейчас понимаешь, что это такое. Я сейчас был на финале Лиги чемпионов в Киеве, получил массу удовольствия – просто море. Надеюсь, сегодня будет то же самое", - сказал Воронин.

Фото: Андрей Воронин (УНИАН)

Украинец признался, что на ЧМ-2018 его пригласил игрок российской сборной Александр Самедов.

"Самедов – мой родной, близкий человек. Он меня пригласил на чемпионат мира. Хотелось бы, чтобы у него все получилось, ведь это его второй и последний чемпионат мира. Я ему сказал, что есть предчувствие, что он сегодня забьет гол", - сказал экс-игрок украинской сборной.

Ранее сообщалось, что известный аргентинский футболист, легендарный нападающий Диего Марадона приехал в РФ на Чемпионат мира по футболу 2018. Московский спецназ не узнал легенду футбола и не пускал его на парковку стадиона "Лужники". 

Сколько украинских политзаключенных в РФ

"В Россию никогда не поеду": украинский музыкант прокомментировал визиты украинцев на ЧМ-2018 "Я сделал это бесплатно": Робби Уильямс показал средний палец на ЧМ-2018 (видео)
Теги: Андрей Воронин, чм 2018, Россия
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь