Экс-игрок сборной Украины поехал в Россию на ЧМ-2018

Украинец признался, что на ЧМ-2018 его пригласил игрок российской сборной Александр Самедов

Бывший игрок сборной Украины и селекционер в тренерском штабе Андрея Шевченко, Андрей Воронин поехал в Россию открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом собщает sport.ua. Также Андрей Воронин выложил в свои Instagram Stories видео с чемпионата, добавив подпись "Мы ждали этого года", но вскоре удалил его.

"Настроение очень хорошее. Атмосфера получше, чем раньше. Сейчас видно, что все четыре года ждали этого события, и через пару часов наконец-то начнется футбольный праздник. В 2006 году не удалось так же прочувствовать атмосферу – мы тогда постоянно находились то в автобусе, то в раздевалке. А сейчас понимаешь, что это такое. Я сейчас был на финале Лиги чемпионов в Киеве, получил массу удовольствия – просто море. Надеюсь, сегодня будет то же самое", - сказал Воронин.

Фото: Андрей Воронин (УНИАН)

Украинец признался, что на ЧМ-2018 его пригласил игрок российской сборной Александр Самедов.

"Самедов – мой родной, близкий человек. Он меня пригласил на чемпионат мира. Хотелось бы, чтобы у него все получилось, ведь это его второй и последний чемпионат мира. Я ему сказал, что есть предчувствие, что он сегодня забьет гол", - сказал экс-игрок украинской сборной.

Ранее сообщалось, что известный аргентинский футболист, легендарный нападающий Диего Марадона приехал в РФ на Чемпионат мира по футболу 2018. Московский спецназ не узнал легенду футбола и не пускал его на парковку стадиона "Лужники".

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