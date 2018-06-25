Экс-свекровь Седоковой рассказала, почему певице не дают видеться с дочкой

Как известно, Седокова постоянно жалуется что ее бывший муж, Максим Чернявский запрещает видеться с дочерью Моникой

Экс-свекровь известной певицы Анны Седоковой Марина Чернявская раскрыла подробности скандал вокруг дочери звезды и Максима Чернявского. Об этом она сообщила в комментариях на странице в Instagram сына.

Как известно, Седокова постоянно жалуется что ее бывший муж, Максим Чернявский запрещает видеться с дочерью Моникой. По ее словам, редкие встречи проходили только на территории США и исключительно в присутствии надзирателя.

Марина Чернявская говорит, что Седокова не говорит всей правды. Мол, никто Монику у нее не забирал. По ее словам, Анна строила карьеру и не думала об учебе 6-летней Моники.

Фото: Моника с папой, Максимом Чернявским (instagram.com/max_la)

"Анна уехала на ПМЖ в Россию в мае 2017 года, а в июле ей предложили съемки одного шоу. Она хотела забрать Мону, ей нужны были все дети. А Моника пошла в школу 23 августа в первый класс. Что важнее: ходить в школу или три месяца изнурительных поездок, перелетов и съемок? Моника - гражданка Америки, а там среднее образование является обязательным, а непосещение школы карается. А чтобы Анна не увезла Мону тайком, суд обязал присутствие монитора", - сообщила Марина Чернявская.

Чернявская обвинила свою бывшую невестку в том, что дочь ей нужна исключительно в меркантильных целях.

"Никто никого не отбирал. Анна строила свою карьеру, раз в три месяца на две недели возвращалась в ЛА и снова улетела в Москву. Мона жила постоянно с папой и всех нас это устраивало, а Максим ей еще и алименты платил, лишь бы ребенка не трогала. А теперь Моничка подросла, можно на ней зарабатывать - реклама одежды, съемки шоу и прочее, а учиться? Зачем. Вот папа и решил, что девочка пойдет в школу, а не работать", - рассказала мать Чернявского.

"У меня вопрос ко всем, кто душой болеет за Монику. Почему никто не спросил у Седоковой, а покажи Аня документ, где написано, что этот подлец Максим хочет лишить тебя родительских прав. А сделай скрин из решения суда, почему ты видишься с дочкой в присутствии представителя суда. А вот если завтра кто-то напишет, что вы сбежали из дурки и на вас градом посыпятся гадости, как вам будет? Примерно такое уже месяц переживает моя семья", — пишет в сети Марина Чернявская.

Скриншот: 7days.ru

Анне предложили подписать мирное соглашение, но она этого пока не сделала. В чем суть этого соглашения мать Чернявского не уточнила.

"А теперь у меня вопрос к Анне. Почему она до сих пор не подписала мировое соглашение, которое получила в начале июня? У Моники с 15 июня каникулы и мы хотели оздоровить ребенка на море. И вот я, "старая мерзавка", на берегу Средиземного моря жду ребенка, арендовала дом, приехали друзья Моники, а самой Моники нет, маме некогда подписать или ей пофигу, где ее такая любимая доченька", - сообщила она.

Скриншот: 7days.ru

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию. Мнения юзеров разделились.

Скриншот комментариев (instagram.com/max_la)

Скриншот комментариев (instagram.com/max_la)

Скриншот комментариев (instagram.com/max_la)

Ранее сообщалось, что Анна Седокова вызвала острый спор в сети из-за пикантного декольте.

Международный день невинных детей - жертв агрессии