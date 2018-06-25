Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Экс-свекровь Седоковой рассказала, почему певице не дают видеться с дочкой

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 16:37
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Как известно, Седокова постоянно жалуется что ее бывший муж, Максим Чернявский запрещает видеться с дочерью Моникой

Экс-свекровь известной певицы Анны Седоковой Марина Чернявская раскрыла подробности скандал вокруг дочери звезды и Максима Чернявского. Об этом она сообщила в комментариях на странице в Instagram сына.

Как известно, Седокова постоянно жалуется что ее бывший муж, Максим Чернявский запрещает видеться с дочерью Моникой. По ее словам, редкие встречи проходили только на территории США и исключительно в присутствии надзирателя.

Марина Чернявская говорит, что Седокова не говорит всей правды. Мол, никто Монику у нее не забирал. По ее словам, Анна строила карьеру и не думала об учебе 6-летней Моники.

Фото: Моника с папой, Максимом Чернявским (instagram.com/max_la)

"Анна уехала на ПМЖ в Россию в мае 2017 года, а в июле ей предложили съемки одного шоу. Она хотела забрать Мону, ей нужны были все дети. А Моника пошла в школу 23 августа в первый класс. Что важнее: ходить в школу или три месяца изнурительных поездок, перелетов и съемок? Моника - гражданка Америки, а там среднее образование является обязательным, а непосещение школы карается. А чтобы Анна не увезла Мону тайком, суд обязал присутствие монитора", - сообщила Марина Чернявская.

Чернявская обвинила свою бывшую невестку в том, что дочь ей нужна исключительно в меркантильных целях.

"Никто никого не отбирал. Анна строила свою карьеру, раз в три месяца на две недели возвращалась в ЛА и снова улетела в Москву. Мона жила постоянно с папой и всех нас это устраивало, а Максим ей еще и алименты платил, лишь бы ребенка не трогала. А теперь Моничка подросла, можно на ней зарабатывать - реклама одежды, съемки шоу и прочее, а учиться? Зачем. Вот папа и решил, что девочка пойдет в школу, а не работать", - рассказала мать Чернявского.

"У меня вопрос ко всем, кто душой болеет за Монику. Почему никто не спросил у Седоковой, а покажи Аня документ, где написано, что этот подлец Максим хочет лишить тебя родительских прав. А сделай скрин из решения суда, почему ты видишься с дочкой в присутствии представителя суда. А вот если завтра кто-то напишет, что вы сбежали из дурки и на вас градом посыпятся гадости, как вам будет? Примерно такое уже месяц переживает моя семья", — пишет в сети Марина Чернявская.

Скриншот: 7days.ru

Анне предложили подписать мирное соглашение, но она этого пока не сделала. В чем суть этого соглашения мать Чернявского не уточнила. 

"А теперь у меня вопрос к Анне. Почему она до сих пор не подписала мировое соглашение, которое получила в начале июня? У Моники с 15 июня каникулы и мы хотели оздоровить ребенка на море. И вот я, "старая мерзавка", на берегу Средиземного моря жду ребенка, арендовала дом, приехали друзья Моники, а самой Моники нет, маме некогда подписать или ей пофигу, где ее такая любимая доченька", - сообщила она.

Скриншот: 7days.ru

Пользователи соцсети бурно  отреагировали на эту информацию. Мнения юзеров разделились. 

Скриншот комментариев (instagram.com/max_la)

Скриншот комментариев (instagram.com/max_la)

Скриншот комментариев (instagram.com/max_la)

Ранее сообщалось, что Анна Седокова вызвала острый спор в сети из-за пикантного декольте.

Международный день невинных детей - жертв агрессии

"Хищная": Анна Седокова похвасталась потрясающей фигурой "Какой лапуля": Анна Седокова рассказала о радостных успехах своего сына
Теги: Анна Седокова
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь