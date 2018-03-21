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Экс-ведущая "Орла и Решки" рассказала, есть ли дружба в украинском шоу-бизнесе

STYLERЗвёзды        21.03.2018 - 22:45
Фото: Леся Никитюк (facebook.comLesyaZdesya)
Фото: Леся Никитюк (facebook.comLesyaZdesya)

Своим другом телезвезда считает Павла Зиброва

Бывшая ведущая популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк рассказала, существуют ли дружеские отношения в украинском шоу-бизнесе. Об этом звезда сообщила во время онлайн-конференции на сайте Нового канала. Отметим, что сейчас Леся - капитан женской команды "Хто зверху?".

Фото: Леся Никитюк (facebook.com  Леся Никитюк)

"Конечно, дружба есть. И на площадке, и вне ее. До старта игры все очень сближаются, кто не был знаком – знакомятся, снимают общие "сторис", делают фото. А после 4-5 часов съемок игры заходят в гримерки уже проверенными в бою друзьями", - призналась Леся.

Отметим, что Никитюк поддерживает хорошие отношения с певцом Виталием Козловским, Олегом Винником, но самым лучшим другом считает Павла Зиброва.

Фото: Павел Зибров (ivona.bigmir.net)

"В таком солидном возрасте Павло Николаевич нереально поддерживает дружеские отношения. Однажды утром прислал мне в мессенджер картинку – голую женщину. Я ему: "Павло Николаевич, что это такое?". А он: "Ой, Леся, она просто очень на тебя похожа!" В общем, приколист еще тот!" - рассказала Никитюк.

Как ранее писал Styler, бывшая ведущая популярного шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк пришла на эфир украинской радиостанции в купальнике. Знаменитость снова порадовала своих фанатов пикантными фотографиями.

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Теги: Леся Никитюк
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