"Эксклюзив!" Легендарный рокер перепел "весенний" хит ВВ и поразил сеть (видео)

Кадр из видео

Сергей Михалок спел на украинском языке песню "Весна"

Белорусский музыкант, солист групп Brutto и "Ляпис-98" Сергей Михалок, у которого есть вид на жительство в Украине, сделал кавер на хит "Воплі Відоплясова" "Весна". При чем спел Михалок эту песню на украинском языке.

"Эксклюзив! Сергей исполняет a cappella песню "Весна" группы "Воплі Відоплясова" из альбома "Музіка", - говорится в подписи к видео.

Сергей Михалок поет песню ВВ "Весна"

Отметим, что такая версия песни Олега Скрипки и Ко понравилась пользователям социальных сетей.

"И это поет человек, который живет в Украине два года, а наши политики-"патриоты" до сих пор на родном языке слова сказать не могут! А Михалок - супер!" - написала Людмила Дяченко.



Скриншот комментариев (facebook.com/brutto.official)

К слову, кавер-версия песни "Весна" была сделана в рамках промо к концерту Brutto в Одессе 17 августа, где будет представлена уникальная акустическая программа "Вечірнє Сонце".

Ранее Сергей Михалок заявил о своей симпатии и любви к Киеву.

"Киев прекрасный, очень радостный и свободный. Он очень атмосферный! У Киева есть особый биоритм, который подходит для полной, насыщенной жизни и плодотворной работы! У меня здесь всегда есть вдохновение - недаром тут я записал семь или восемь своих альбомов. А еще Днепр! Когда я бегу кросс по мосту на Труханов остров, то реально слышу какие-то обрывки фраз, слов - даже оглядываюсь. Но понимаю, что это река так что–то вещает…Мистика", - признался легендарный рокер.

Видео: РБК-Украина