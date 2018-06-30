Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Еле держится на ногах": в сети появились снимки больного Иосифа Кобзона (фото)

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 21:00
Фото: Иосиф Кобзон (iosifkobzon.ru)
Фото: Иосиф Кобзон (iosifkobzon.ru)

Эстрадный певец сильно исхудал и выглядел очень болезненно на похоронах друга

Иосиф Давыдович Кобзон, герой "так называемой "Донецкой народной республики", присутствовал на похоронах российского поэта Андрея Дементьева, который стал автором нескольких его песен. На прощании с поэтом, с которым он состоял в близких дружеских отношениях, Кобзон шокировал присутствующих болезненным внешним видом. Об этом пишут "Дни.ру".

На похоронах артист сидел рядом со вдовой покойного Аллой Пугач. Он говорил ей слова поддержки, после чего решил сказать другу последние слова. Охранник помог певцу дойти до гроба, так как Иосиф Давыдович уже с трудом передвигается самостоятельно.

"Как мы ждали 16 июля, чтобы поклониться тебе в твой юбилей, – начал Кобзон. – Кто-то скажет, что 90 лет – солидный возраст. Но у настоящего поэта нет возраста. Нет возраста у Есенина, у Некрасова. Есть только их стихи. Как горько, что мы не встретимся больше дома у нас, у Коганов, у Церетели. И как радостно, что ты оставил после себя такое наследство, такое богатство. Ты оставил после себя памятник при жизни – Дом поэзии в Твери", — сказал на похоронах Кобзон.

 

Фото: Иосиф Кобзон (Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Важно отметить, что Иосиф Давыдович младше Андрея Дементьева на 10 лет. Уже много лет Кобзон борется с онкологическим заболеванием. Он перенес несколько сложных хирургических вмешательств, среди которых удаление мочевого пузыря.

Напомним, что одиозный российский певец, народный артист СССР, Иосиф Кобзон 18 июня был госпитализирован в одну из больниц столицы России. Стало известно, что 80-летний артист самостоятельно обратился в московский онкоцентр. Он пожаловался на ухудшение самочувствия.

Видео: (video.rbc.ua)

Госпитализация Кобзона: появились детали Одиозный Кобзон попал в больницу
Теги: рак, Иосиф Кобзон, кобзон
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь