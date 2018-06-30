"Еле держится на ногах": в сети появились снимки больного Иосифа Кобзона (фото)

Эстрадный певец сильно исхудал и выглядел очень болезненно на похоронах друга

Иосиф Давыдович Кобзон, герой "так называемой "Донецкой народной республики", присутствовал на похоронах российского поэта Андрея Дементьева, который стал автором нескольких его песен. На прощании с поэтом, с которым он состоял в близких дружеских отношениях, Кобзон шокировал присутствующих болезненным внешним видом. Об этом пишут "Дни.ру".

На похоронах артист сидел рядом со вдовой покойного Аллой Пугач. Он говорил ей слова поддержки, после чего решил сказать другу последние слова. Охранник помог певцу дойти до гроба, так как Иосиф Давыдович уже с трудом передвигается самостоятельно.

"Как мы ждали 16 июля, чтобы поклониться тебе в твой юбилей, – начал Кобзон. – Кто-то скажет, что 90 лет – солидный возраст. Но у настоящего поэта нет возраста. Нет возраста у Есенина, у Некрасова. Есть только их стихи. Как горько, что мы не встретимся больше дома у нас, у Коганов, у Церетели. И как радостно, что ты оставил после себя такое наследство, такое богатство. Ты оставил после себя памятник при жизни – Дом поэзии в Твери", — сказал на похоронах Кобзон.

Фото: Иосиф Кобзон (Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Важно отметить, что Иосиф Давыдович младше Андрея Дементьева на 10 лет. Уже много лет Кобзон борется с онкологическим заболеванием. Он перенес несколько сложных хирургических вмешательств, среди которых удаление мочевого пузыря.

Напомним, что одиозный российский певец, народный артист СССР, Иосиф Кобзон 18 июня был госпитализирован в одну из больниц столицы России. Стало известно, что 80-летний артист самостоятельно обратился в московский онкоцентр. Он пожаловался на ухудшение самочувствия.

Видео: (video.rbc.ua)