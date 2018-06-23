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Интервью

Елизавета II "по-особому" ответила на скандальное интервью отца Меган Маркл

STYLERЗвёзды        23.06.2018 - 10:30
Фото: Королева Елизавета II (royal.uk)
Фото: Королева Елизавета II (royal.uk)

Ее Королевское высочество лишило отца Меган Маркл ряда привилегий

На так давно отец Меган Маркл, которая недавно вышла замуж за принца Гарри и стала герцогиней Сассекской, дал интервью американскому телеканалу. То, как и о чем говорил Томас Маркл разозлило Кенсингтонский дворец, что послужило введению санкций со стороны королевской семьи. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на местные СМИ.

Отец новоиспеченной герцогини согласился дать телеинтервью, в котором наговорил много "лишнего". После этого королева Великобритании заявила, что не желает ни видеть, ни слышать Томаса Маркла. Так, американцу навсегда запрещен путь на любые мероприятия с участием его дочери или представителей дома Винздоров.

В интервью Томас Маркл неоднократно признавался, что негодует из-за упущенного шанса провести до алтаря свою дочь. К слову, вместо него это сделал отец принца Гарри — принц Чарльз.

Фото: Томас Маркл (youtube.com/Good Morning Britain)

Больше чем выражения, манера речи и лишняя информация Елизавету II разозлил тот факт, что американец "продался" за 10 000$. Именно столько стоило интервью с отцом новоиспеченнной герцогини.

Также Кенсингтонский дворец был возмущен тем, что Томас решился пересказать свои телефонные разговоры с принцем Гарри. Кроме того, американский сват немало рассказал о личных отношениях Меган и принца, а также позволил себе обсуждать политические взгляды королевского отпрыска. Последней каплей стало откровенное признание относительно будущих детей герцогов Сассекских.

Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Теперь Томас Маркл имеет возможность увидеться с дочерью на родине или прилетев в Лондон как обычный турист.

Напомним, что отец Меган Маркл попросил принца Гарри не поднимать руку на его дочь. Об этом Томас Маркл заявил в эфире передачи Good Morning Britain.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл, Свадьба принца Гарри
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