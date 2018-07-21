Елизавета II подарила на день рождения принцу Джорджу необычный подарок (фото)

STYLER Звёзды 21.07.2018 - 15:30
Фото: (instagram.com/kensingtonroyal) Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Прабабушка Джорджа вручила необычный подарок за день до торжества

Несмотря на то, что сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнится пять лет только 22 июля, маленький Джордж уже второй день получает подарки от близких и далеких родственников. Первой правнука поздравила королева Елизавета, подарившая ему необычный подарок. Об этом сообщает Westminster Collection.

Юного королевского наследника в подарочной упаковке ожидали железные деньги! Сообщается, что это были не простые монеты, а отчеканенные в честь дня рождения принца 5 фунтов стерлингов. Номинал монеты совпадает с количеством прожитых лет принцем Джорджем.

На аверсе монеты изображен Святой Георгий змееборец, считающийся покровителем Британии и принца Джорджа, который был назван в его честь. На реверсе монеты будет располагаться профиль королевы.

Елизавета II подарила на день рождения принцу Джорджу необычный подарок (фото)
Елизавета II подарила на день рождения принцу Джорджу необычный подарок (фото)
 

Фото: (westminstercollection.com)

"Рождение принца Джорджа изменило ход истории Соединенного Королевства. Мы рады отметить пятый день рождения нашего будущего короля", — говорит директор Королевского монетного двора Николас Хоуэлл.

Интересно, что монету планируют выпустить в оборот. На текущий момент эксклюзивный подарок, приуроченный к дню рождения наследника престола все желающие могут приобрести по спекулятивной цене за 13 фунтов.

Сообщается, что стоимость обычной монеты составит около 6,5 долларов, серебряной — 108 долларов, а золотой — 653 доллара. Всего будет выпущено 750 золотых монет.

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