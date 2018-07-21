Елизавета II подарила на день рождения принцу Джорджу необычный подарок (фото)

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Прабабушка Джорджа вручила необычный подарок за день до торжества

Несмотря на то, что сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнится пять лет только 22 июля, маленький Джордж уже второй день получает подарки от близких и далеких родственников. Первой правнука поздравила королева Елизавета, подарившая ему необычный подарок. Об этом сообщает Westminster Collection.

Юного королевского наследника в подарочной упаковке ожидали железные деньги! Сообщается, что это были не простые монеты, а отчеканенные в честь дня рождения принца 5 фунтов стерлингов. Номинал монеты совпадает с количеством прожитых лет принцем Джорджем.

На аверсе монеты изображен Святой Георгий змееборец, считающийся покровителем Британии и принца Джорджа, который был назван в его честь. На реверсе монеты будет располагаться профиль королевы.

Фото: (westminstercollection.com)

"Рождение принца Джорджа изменило ход истории Соединенного Королевства. Мы рады отметить пятый день рождения нашего будущего короля", — говорит директор Королевского монетного двора Николас Хоуэлл.

Интересно, что монету планируют выпустить в оборот. На текущий момент эксклюзивный подарок, приуроченный к дню рождения наследника престола все желающие могут приобрести по спекулятивной цене за 13 фунтов.

Сообщается, что стоимость обычной монеты составит около 6,5 долларов, серебряной — 108 долларов, а золотой — 653 доллара. Всего будет выпущено 750 золотых монет.

Напомним, что британские власти тайно отрепетировали похороны Елизаветы II.

Видео: (video.rbc.ua)