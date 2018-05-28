Элтон Джон прилетел в Киев (фото)

Артист приехал в Украину в рамках благотоворительной акции

Известный во всем мире британский певец и общественный деятель Элтон Джон прилетел в Киев. Здесь он будет специальным гостем на Кураж Базаре, во время которого пройдет благотворительная акция “День с Элтоном Джоном”. Отметим, что сэр Элтон является активным борцом с эпидемией ВИЧ/СПИДа.

Организаторы мероприятия сообщают, что приезд мировой знаменитости будет главной фишкой события.

Фото: Элтон Джон приехал в Киев (ukrinform.ru)

Отметим, что Элтон Джон приехал в Украину по приглашению Фонда Елены Пинчук.

Организаторы Кураж Базара сообщают, что все деньги, вырученные на ярмарке, будут направлены на создание центра по борьбе с ВИЧ. Вход на мероприятие стоит 100 грн.

Отметим, что перед этим сэр Элтон Джон обратился к украинцам. Видео опубликовано на страничке Кураж базар в Instagram.

Как ранее сообщалось, Элтон Джон заявил об окончании карьеры.

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