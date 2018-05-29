Эмилия Кларк проболталась о деталях финального сезона "Игры престолов"

Актриса призналась, что зрители узнают шокирующую правду о Дейенерис

Актриса Эмилия Кларк, известная ролью Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о съемках предстоящего финала телешоу и призналась, что фанаты будут удивлены новой информацией о жизни ее персонажа. Об этом она сообщила в эфире программы "Доброе утро, Америка".

Артистка призналась, что съемки финальных эпизодов сериала заставили ее грустить. "Это действительно разбивает сердце, когда ты заканчиваешь съемки в чем угодно… И я была эмоционально раздавлена на площадке. Мне говорили: "Эмилия, все хорошо", а я отвечала: "Но это же в последний раз!", - сказала она.

Кларк также проболталась, что фанатов сериала ожидает сюрприз. "Я была просто шокирована тем, какое послевкусие останется у многих, когда они узнают, кем на самом деле является Дейенерис", - отметила актриса.

Премьера восьмого сезона "Игры престолов" запланирована на 2019 год.

Напомним, что русский актер из "Игры престолов" рассказал о сексуальных сценах.