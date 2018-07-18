"Эмоциональные всплески": Сергей Бабкин порадовал украинцев неожиданной новостью

Сергей Бабкин (фото: РБК-Украина)

Сергей Бабкин анонсировал выход первого украиноязычного альбома

Сергей Бабкин представит свой первый полностью украиноязычный альбом. Релиз новой пластинки "Музасфера" состоится уже в сентябре этого года.

"Вдохновение - оно же муза. Есть ли между ними хоть какая-то разница? Мне кажется, нет. Это как Инь и Янь. Как ночь и день. Как земля и вода. Как сон и явь. Как два полушария, в совокупности составляющие единую сферу, которая носит название ЛЮБОВЬ. Первый крик новорожденного ребенка. Первая влюбленность. Снег, Дождь, Жара, Листопад. Вид ночного неба, усеянного звездами. Рассветы, Закаты, Полнолуния и Затмения. Смена настроения. Эмоциональные всплески: удивление, потрясение. Крики птиц, шум деревьев, всплеск волн. Все это вдохновение и муза", - прокомментировал Бабкин.

Сергей Бабкин – Привіт, Бог

"И в итоге мы приходим к тому, что вдохновляет всегда все "живое". А что самое живое у нас? Это наша планета, наша Земля. Она живет колоссальное количество лет. Она видела, пережила и ощущала на себе столько всего, что нам невозможно себе даже представить. И, несмотря на все это, она до сих пор продолжает оставаться поразительно первозданной, безумно честной, беспредельно искренней и живой. ОНА - МУЗА, ОНА - СФЕРА", - добавил артист.

Ранее в сети появились страстные фото Сергея и Снежаны Бабкиных в постели.

Видео: РБК-Украина