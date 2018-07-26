"Ему не было больно": в России умер известный блогер

Никита Шалагинов (фото: instagram.com/anytka_sergeeva_)

Никита Шалагинов умер от рака в возрасте 22 лет

Умер Никита Шалагинов - известный российский блогер из Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила его девушка Анастасия.

"Сегодня Никита ушел. Он ушел во сне. Ему не было больно", - написала она в Instagram.

Никита Шалагинов (фото: instagram.com/ann84ms)

Она отметила, что в сети уже нашлись люди, которые хотят нажиться на смерти Никиты.

"Никаких сборов на похороны Ника не ведется. Судить тех, кто наживается на смерти - дело последнее, поэтому просто не ведитесь. Если вдруг вам придет сообщение с номером карты - кидайте в бан. Я пока действительно мало что осознаю. В голове голос, картинки, и запах перед носом стоит. Спасибо за поддержку", - написала Анастасия.

Никита Шалагинов со своей девушкой (фото: instagram.com/veraishna)

Никита Шалагинов со своей девушкой (фото: instagram.com/veraishna)

Как пишут российские СМИ, два года назад у Шалагинова была диагностирована эпителиоидная саркома - редкий вид рака мягких тканей, практически не поддающийся лечению.

После того, как Никита узнал о своей болезни, юноша создал паблик во "ВКонтакте", где рассказывал о своей борьбе с недугом. Чуть позже он решил создать портал, который смог бы помочь выздороветь другим людям.

Добавим, что блогеру было 22 года.

Никита Шалагинов (фото: instagram.com/_jysik)

Напомним, в Каменце-Подольском Хмельницкой области скончалась общественный деятель Зоя Онищук. Женщина умерла в возрасте 55 лет из-за тяжелой болезни.

Местные жители очень хорошо знали Зою Ивановну. Она много лет была бессменным продавцом прессы на "Центральном рынке" Каменец-Подольского и благодаря этому ее знал весь город. Но самую большую известность ей принесла активная позиция по борьбе с коррупцией в рядах власти.

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Видео: РБК-Украина