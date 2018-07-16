"Еще прекрасней": поправившаяся Надя Дорофеева в купальнике вызвала восторг в сети

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Округлившиеся формы Дорофеевой вызвали дополнительные вопросы

Поп-исполнительница Надя Дорофеева вернулась из отдыха на экзотическом Бали, где исполнительница нежилась под солнцем на роскошных пляжах вместе со своими друзьями, а также мужем – певцом и телеведущим Владимиром Дантесом.

Так, солистка "Время и Стекло" посетила свой шоу-рум одежды в Киеве, где сделала очень эффектное фото в закрытом купальнике и белой кружевной накидке. При этом в новом посте Дорофеева отметила, как прекрасен Киев. Об этом украинская исполнительница сообщила на своей страничке в сети instagram.

"Киев, ты прекрасен. У тебя самая вкусная еда, самые эмоциональные люди и конечно самые красивые магазины... ну вы понимаете, о чем я, да?" – подписала фотографию в купальнике Надя Дорофеева, имея в виду свой столичный шоу-рум.

Надя Дорофеева в Киеве (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

При этом подписчики Нади Дорофеевой поспешили отметить, что формы певицы заметно округлились. Скорее всего, исполнительница немного поправилась после отдыха на Бали.

Однако, несмотря на это, многие поклонники Дорофеевой подчеркнули, что с такими "округлостями" она выглядит даже еще лучше.

"Надя, ты немного поправилась", - отмечает the_princesss_dream.

"А ты еще прекрасней", - пишет sergey__borovskikh.

"Вроде как округлилась и стала более женственной", - подчеркивает ira_evavera.

"Супер выглядишь, Наденька", - восхищается alekseiglushchenko8682.

Некоторые даже предположили, что Дорофеева беременна.

"Мне кажеться. Надя беременна", - задается вопросом kroshka01010101.

"Кажется, Наденька ожидает чудо", - улыбается nina15031503.

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева на отдыхе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева поделилась со своими поклонниками ярким фото в очень оригинальном образе – белоснежном купальнике, пиджаке и стильной чалме.

Интересно, что тогда Дорофееву сравнили с украиснкой телеведущей Региной Тодоренко.

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