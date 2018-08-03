"Есть в ней что-то особенное": Каменских призналась, где бы хотела жить, помимо Украины

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских даже взялась за изучение нового языка, чтобы было легче проникнуться новой культурой

Настя Каменских еще в детстве на протяжении семи лет жила и училась в Италии, где в совершенстве выучила итальянский язык. По словам певицы, именно за тот период она впитала в себя местную культуру и темперамент. При этом сегодня Каменских не исключает возможность еще раз длительное время пожить в какой-нибудь другой стране. Пока что певица обобщенно выбрала для себя целый регион, а именно — Латинскую Америку. Об этом исполнительница рассказала в эксклюзивном интервью STYLER.

На данный момент у певицы нет конкретных планов переехать жить в другую страну. Тем не менее, она учит испанский язык на будущее.

"Мне интересно открыть для себя Латинскую Америку. Причем не как классический турист, а окунуться в местную культуру, проникнуться местным взглядом на жизнь. Есть в ней что-то особенное. Чтобы легче было это делать, учу сейчас испанский" — рассказала Каменских.

"Мне близка итальянская атмосфера и менталитет, со всей ее эмоциональностью и жизнелюбием", — Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

При этом многие поклонники певицы отметили, что ее образ сегодня очень по духу напоминает образ "испанской сеньориты" — страстной, темпераментной, очень яркой. Настя этого не отрицает.

"Я много лет провела в Италии, практически там выросла и, можно сказать, впитала ту атмосферу. Мне близка эта импульсивность, яркость, страстность — она и в характере проявляется, и в образ я тоже это перенесла. Поэтому да, я похожа на испано-итальянскую женщину-сеньйориту", — с улыбкой соглашается Настя.

Экзотический образ Насти Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Также певица сравнила жизнь в Италии и родной Украине.

"Как я говорила, мне близка итальянская атмосфера и менталитет, со всей ее эмоциональностью и жизнелюбием. Кстати, любят же сравнить украинский с итальянским по благозвучию. Я даже написала авторский перевод на итальянский язык песни "Тиха ніч" для моего Рождественского альбома. Украину я люблю, ведь я родилась в Киеве, я чувствую особую связь здесь. Считаю, современный человек открыт целому миру, находит в каждой ментальности что-то близкое, вдохновляющее. По крайней мере мне нравится находить в национальных идентичностях разных стран что-то свое, я ведь человек космополит", — говорит Настя.

Отметим, что ранее Каменских рассказала, что для нее значит патриотизм. Кроме того, певица призвала каждого заниматься своим делом и стремиться поддержать экономику страны.

Также в интервью STYLER Настя Каменских поделилась секретами своей стройной фигуры. Певица даже рассказала, как приготовить ее любимый летний салат без лишних каллорий.

Настя Каменских: биография и интересные факты