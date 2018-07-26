"Эта песня станет национальным хитом!" Олег Винник признался в любви Украине

Олег Винник на концерте "З Днем народження, Україно!" (фото: пресс-служба артиста)

В рамках праздничного шоу канала "Украина" певец презентовал новую песню "Вишиванка"

25 июля в Киеве состоялся грандиозный концерт "З Днем народження, Україно!" при участии топовых украинских артистов.

Одним из хедлайнеров вечера стал Олег Винник. Артист исполнил 6 песен, открыл шоу авторской композицией "Перлина Україна", затем порадовал зрителей исполнением гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій".

Видео: РБК-Украина

Под финал концерта Винник снова вышел на сцену, удивив публику известной каждому украинцу песней "Ніч яка місячна", а также легендарным хитом Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори".

"Данную композицию в разные года перепевали сотни артистов и музыкальных коллективов. Мое исполнение максимально приближено к оригиналу. Это дань уважения великому украинскому поэту и композитору Владимиру Ивасюку, который был феноменом своего времени, его песни до сегодняшнего дня звучат современно и актуально", - отметил Винник.

Олег Винник на концерте "З Днем народження, Україно!" (фото: пресс-служба артиста)

Но главным сюрпризом для зрителей стала премьера новой песни Олега Винника "Вишиванка", которую он анонсировал в канун праздничного концерта. Яркая зажигательная композиция о любви к родной земле, украинских традициях и колорите - это абсолютно новая песня, работу над которой Олег закончил буквально за несколько дней до выступления.

"Когда я сегодня впервые исполнял новую песню, сложилось такое впечатление, что десятки тысяч людей уже знали слова и мелодию, и буквально все подпевали. Чувствую, что эта песня за короткое время станет национальным хитом!" - поделился певец.

Добавим, что официальная премьера песни "Вишиванка" в сети ожидается 24 августа. В этот же день телеканал "Украина" покажет телеверсию шоу "З Днем народження, Україно!" в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости.

Ранее Олег Винник встретился с прикованной к коляске звездой Прикарпатья.