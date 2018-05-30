"Это безумие": Эмилия Кларк рассказала о поведении фанатов "Игры престолов"

Актриса не понимает, как можно называть детей в честь ее персонажа

Актриса Эмилия Кларк, известная ролью Дейенерис Таргариен в телешоу "Игра престолов", прокомментировала статистику Национальной статистической службы Великобритании, согласно которой в 2017 году 69 детей в Англии и Уэльсе были названы именем Кхалиси. Об этом сообщает BBC.

"Это безумие. Я имею в виду, а как же они будут называть ребенка в уменьшительно-ласкательной форме? У меня бы язык не повернулся произнести это имя!" - удивилась Кларк.

Актриса поделилась, что ее радует внимание со стороны фанатов. "Я часто слышу окрики и даже напевы "Кхалиси" в свой адрес. Меня это вовсе не беспокоит и порой даже забавляет. Напоминает случаи из детства, когда вы находитесь на детской площадке, и ты внезапно оборачиваешься и говоришь "Ну, привет, ребята!", а все вокруг делают вид, будто вовсе и не они тебя позвали. Это меня веселит", — сказала она.

Для роли в новом блокбастере "Хан Соло: Звездные войны" актриса перекрасилась в брюнетку, и поклонники начали гораздо реже узнавать ее на улице. "Меня редко замечают, когда я с тёмными волосами. Люди не привыкли видеть меня в ином, не "престольном" образе, поэтому часто просто не узнают меня", — призналась Кларк в утреннем шоу "Доброе утро, Америка".

Она отметила, что в образе Кхалиси всегда довольно серьезная, а в обычной жизни— нет. "Поэтому, если у меня плохое настроение, то вероятнее всего у вас есть шанс меня узнать!", — добавила актриса.

Напомним, что Эмилия Кларк проболталась о деталях финального сезона "Игры престолов".