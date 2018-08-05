"Это было фантастически": DZIDZIO осуществил давнюю мечту (видео)

STYLER Звёзды 05.08.2018 - 14:30
Фото: (instagram.com/dzidzio) Фото: (instagram.com/dzidzio)

После катаний DZIDZIO расцеловал дельфина

Оригинальный украинский исполнитель, а также актер Михаил Хома известный под псевдонимом DZIDZIO (одноименное название музыкальной группы, в которой он состоит), недавно хвастался архивными снимками с семьей. Теперь он выложил видео в Instagram, на котором запечатлен момент осуществления его мечты.

"Я счастлив, сбылась моя мечта, это было фантастически, дельфин Немо подарил мне космические эмоции", — написал он в публикации.

&quot;Это было фантастически&quot;: DZIDZIO осуществил давнюю мечту (видео)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/dzidzio

На опубликованном видео видно, что Дзидзьо поцеловал дельфина 10 раз.

 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Видео: (instagram.com/dzidzio)

В комментариях пользователи поздравляют Дзидзьо с осуществившейся мечтой и искренне за него радуются.

"И моя мечта также… к сожалению еще не сбылась", "Обожаю дельфинов", "Вот так любовь...", "У меня такая же мечта", "Такие эмоции, круто. Кирилловка рулит))", "Классно, это так мило", "Классно)))", "Это прекрасно, этим летом я также была в Кирилловке и плавала с дельфином Оскаром. Эти эмоции невозможно передать словами", — пишут пользователи сети.

&quot;Это было фантастически&quot;: DZIDZIO осуществил давнюю мечту (видео)

&quot;Это было фантастически&quot;: DZIDZIO осуществил давнюю мечту (видео)

&quot;Это было фантастически&quot;: DZIDZIO осуществил давнюю мечту (видео)

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/dzidzio

Ранее мы сообщали, что "Бог" голосом DZIDZIO призвал не нарушать ПДД.

После этого мы писали, что DZIDZIO показал тизер своего нового фильма.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги:  DZIDZIO,  мечта,  дельфин