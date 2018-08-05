"Это было фантастически": DZIDZIO осуществил давнюю мечту (видео)

После катаний DZIDZIO расцеловал дельфина
Оригинальный украинский исполнитель, а также актер Михаил Хома известный под псевдонимом DZIDZIO (одноименное название музыкальной группы, в которой он состоит), недавно хвастался архивными снимками с семьей. Теперь он выложил видео в Instagram, на котором запечатлен момент осуществления его мечты.
"Я счастлив, сбылась моя мечта, это было фантастически, дельфин Немо подарил мне космические эмоции", — написал он в публикации.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/dzidzio
На опубликованном видео видно, что Дзидзьо поцеловал дельфина 10 раз.
Видео: (instagram.com/dzidzio)
В комментариях пользователи поздравляют Дзидзьо с осуществившейся мечтой и искренне за него радуются.
"И моя мечта также… к сожалению еще не сбылась", "Обожаю дельфинов", "Вот так любовь...", "У меня такая же мечта", "Такие эмоции, круто. Кирилловка рулит))", "Классно, это так мило", "Классно)))", "Это прекрасно, этим летом я также была в Кирилловке и плавала с дельфином Оскаром. Эти эмоции невозможно передать словами", — пишут пользователи сети.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/dzidzio
Ранее мы сообщали, что "Бог" голосом DZIDZIO призвал не нарушать ПДД.
После этого мы писали, что DZIDZIO показал тизер своего нового фильма.
Видео: (video.rbc.ua)