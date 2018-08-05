"Это было фантастически": DZIDZIO осуществил давнюю мечту (видео)

Фото: (instagram.com/dzidzio)

После катаний DZIDZIO расцеловал дельфина

Оригинальный украинский исполнитель, а также актер Михаил Хома известный под псевдонимом DZIDZIO (одноименное название музыкальной группы, в которой он состоит), недавно хвастался архивными снимками с семьей. Теперь он выложил видео в Instagram, на котором запечатлен момент осуществления его мечты.

"Я счастлив, сбылась моя мечта, это было фантастически, дельфин Немо подарил мне космические эмоции", — написал он в публикации.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/dzidzio

На опубликованном видео видно, что Дзидзьо поцеловал дельфина 10 раз.

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio) 4 Сер 2018 р. о 9:14 PDT

Видео: (instagram.com/dzidzio)

В комментариях пользователи поздравляют Дзидзьо с осуществившейся мечтой и искренне за него радуются.

"И моя мечта также… к сожалению еще не сбылась", "Обожаю дельфинов", "Вот так любовь...", "У меня такая же мечта", "Такие эмоции, круто. Кирилловка рулит))", "Классно, это так мило", "Классно)))", "Это прекрасно, этим летом я также была в Кирилловке и плавала с дельфином Оскаром. Эти эмоции невозможно передать словами", — пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/dzidzio

Ранее мы сообщали, что "Бог" голосом DZIDZIO призвал не нарушать ПДД.

После этого мы писали, что DZIDZIO показал тизер своего нового фильма.

Видео: (video.rbc.ua)