"Это маленькая смерть": в сети отреагировали на заявление Матильды Шнуровой о разводе

Жена эпатажного исполнителя Сергея Шнурова прокомментировала новость о разводе

25 мая в российских СМИ появилась информация о том, что Сергей Шнуров разводится со своей супругой Матильдой. Информация подтвердилась со стороны как участника группы "Ленинград", так и со стороны его жены. Женщина прокомментировала развод на своей странице в Instagram.

"Мне нелегко комментировать ту печальную новость, о которой многие из вас сегодня узнал. Я удержусь и позволю себе личное оставить личным. Большое спасибо за слова поддержки тем, кто мне их отправил", — написала она в конце записи о просмотре фильма "Дело Собчака".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/mshnurova

Фото: (instagram.com/mshnurova)

В комментариях большинство поклонников пары не могли поверить в то, что крепкий 8-летний союз мог распасться. Многие из них пожелали сил Матильде, а некоторые предположили, что поведение Сергея стало причиной семейных проблем.

"Желаю наименее болезненного процесса обоим...", "Вы были воплощением безудержной любви для многих", "Очень жаль что все так сложилось, вы были прекрасной парой!", "Да слава богу что разводятся. Ей нужен нормальный мужчина и пара детишек", "Блин, ну почему?", "Зачем вам этот шнуров ? Вы намного лучше...", "Матильда, сколько боли в ваших глазах, искренне желаю вам счастья!", "Вы нереальная!!! От таких женщин не уходят!! Поэтому верю - впереди только лучшее и лучший!", "Любое расставание - это маленькая смерть. Нужно это пережить и идти дальше! Всё у Вас будет хорошо", "С болью засыпать и просыпаться. Держитесь. Если есть возможность – прощайте", — выразили свое мнение поклонники.

Скриншоты поста аккаунта instagram.com/mshnurova

Напомним, что друг музыканта Стас Барецкий рассказал, почему пара приняла такое решение, передает "Комсомольская правда".

"Они оба - сложные люди. Два сложных характера. Два медведя в одной берлоге плохо уживаются. Измена? Я сомневаюсь в этом. Может, это допускается. Но так, чтобы за руку ловила, это вряд ли. Они взрослые умные люди. А умные люди к этому относятся философски. Два человека с сильным характером - это всегда тяжело. Каждый тянет одеяло на себя. У каждого принципы. Я знаю их", - поведал Барецкий.

Видео: video.rbc.ua