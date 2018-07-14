"Это не мода — это нечто": фанаты жестко раскритиковали "пижаму" Регины Тодоренко (фото)

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Новый снимок Регины Тодоренко снова попал под прицел возмущенных фанатов

Экс-ведущая украинского тревел-шоу Регина Тодоренко работает на российском канале "Пятница". Последний выпуск она вела в модном костюме в бельевом стиле, после чего опубликовала фотографию с гостями программы в Instagram. Фанаты были расстроены от увиденного, так как костюм сильно полнит ведущую.

"Ну, наконец-то я познакомилась с крутейшей группой, которая выступала на свадьбе у Иды Галич, которая дает концерты даже четверым зрителям 12 лет, которая не боится петь "самый лучший туалет у меня дома, бэйбэ".... ААААААА! ПУШКА", — подписала свою публикацию Тодоренко.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники телеведущей болезненно реагируют на эксперименты звезды с нарядами. Многим показался костюм Регины не только излишне огромным, но и подозрительным, будто артистка намеренно пытается скрыть "интересное положение".

"Регина в пижаме", "Регина, ну зачем же Вас так одевают? Что-то совсем не хотят, чтоб Вы хорошо выглядели", "Регина извини, но кто эти люди и почему у тебя на этом фото такое широкое туловище?", "Пузожитель там наверное", "Я понимаю, что сейчас мода на свободные вещи, но в "Орле и Решке" у Регины были свободные костюмы и она в них не выглядела толстой. Мне кажется или она поправилась или это реально такой плохой костюм", "Если ты беременна, ну чего ж тут скрывать, посмотри на Хилькевич, мы только порадуемся вместе с тобой. Это же +100000 к женственности, бл* ну эти наряды, это писос конечно, это не мода — это нечто", "Прикид говно", — написали хейтеры и возмущенные поклонники под фотографией.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Напомним, что Регина Тодоренко, которая недавно представила свое новое шоу на российском телевидении, призналась, что нашла друга на всю жизнь.

Видео: (video.rbc.ua)