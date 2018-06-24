"Это мое хобби": участница группы KAZKA призналась в странных увлечениях

"Я всегда стремлюсь к справедливости"

Участница группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем странном увлечении и о том, как ее не волнует лишний вес. Обо всем этом певица сообщила в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Украинская певица Александра Зарицкая, участница группы KAZKA, любит посещать прайды различных сообществ. В КиевПрайде, марше равенства ЛГБТ-сообщества, который проходил в Киеве, артистка принимала участие.

"Самые смелые там были транссексуалы и у них можно немного поучиться женственности, как одеваться. Это на самом деле очень интересные люди. Это мое хобби, я люблю на парады ходить. Это также касается прав женщин и людей с ограниченными возможностями, животных также я поддерживаю и четыре года не ем мяса. Я всегда стремлюсь к справедливости", - отметила певица.

Кроме того, артистка сообщила, что ее не волнуют лишние килограммы, так как важнее всего – нравиться себе.

"Если ты себе не нравишься в зеркале, то ты должна делать многое, чтобы нравиться себе. Я не скрываю того, что я хотела бы еще немного похудеть, но мне кажется, что самое главное это то, что когда мы выходим на сцену, а там такая безумная публика, которая нас так всегда встречает, то, что у тебя пару лишних килограммов, не волнует", - заявила Александра Зарицкая.

Видео: KAZKA ("Светская жизнь")

Кстати, KAZKA представила в Киеве дебютный альбом.

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