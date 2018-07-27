"Это невероятно круто": Настя Каменских и Любовь Успенская удивили поклонников совместной песней

Настя Каменских и Любовь Успенская (коллаж STYLER)

Слова для совместной песни Каменских и Успенской написал Потап

Поп-исполнительница Настя Каменских, более известная сегодня по своему сольному проекту NK, приготовила для поклонников неожиданный сюрприз. На международном фестивале "Жара", который ежегодно проходит в столице Азербайджана, она исполнила новую песню "Ты же не забыл" совместно с российской певицей Любовью Успенской.

С помощью такой уникальной коллаборации артистки показывают, как одновременно похожие, но по-своему разные женщины, говорят о любви и чувственности. Новая песня "Ты же не забыл" напомнила слушателям о том, насколько важно сохранять любовь и нести ее сквозь года. Автором музыки и слов является Алексей Потапенко (Потап).

Настя Камеснких и Любовь успенская - "Ты же не забыл"

"Для меня огромная честь и радость спеть с Любовью. Это невероятная женщина, самобытная, талантливая, чувственная. Творить с таким легендарным Артистом - большая гордость и вдохновение", - поделилась Настя Каменских.

"Любовь - это глубокое и волшебное чувство, которое наполняет нашу жизнь смыслом. Я надеюсь, что этой песней мы с Настей вдохновим слушателей сквозь года нести прекрасные эмоции любви, беречь и ценить близких и дорогих их сердцам людей", - рассказала Любовь Успенская.

Любовь Успенская и Настя Каменских

Песня о таком прекрасном чувстве как любовь, которая не знает времени, возраста и границ, объединила не только разные поколения, но и двух коренных киевлянок на одной сцене международного фестиваля. Публика очень тепло и радушно восприняла дуэт и с первых нот погрузилась в атмосферу любви.

В комментариях под видев в сети YouTube многие поклонники певиц отметили, что песня получилась очень трогательная. Ну а сам дуэт весьма необычный. Хотя фанам понравилась такая коллаборация.

"Это невероятно круто﻿", - пишет пользователь под ником Super Girl.

"Настя, песня супер, но у тебя безумно классный голос, когда ты поешь украинские песни", - отмечает Super Nastya.

"Настя с Любовью Успенской – это что-то", - удивляется Арина Агеева.

Скриншот комментариев: youtube.com/NKofficial

На открытии фестиваля Настя Каменских также презентовала свою следующую новинку - песню Lomalo. Артистка уже успела представить будущий хит на самых масштабных международных фестивалях, таких как Atlas Weekend в Киеве, "Жара" в Азербайджане, Баку. Официальный релиз песни запланирован на середину августа.

К слову, во время открытия музыкального фестиваля "Жара" Каменских показалась публике в очень ярком образе. Наряд певицы даже удивил ее фанатов. Судите сами, перед объективами Каменских появилась в спортивных штанах и нарядной майке-сетке.

Хотя певице не привыкать удивлять поклонников необычными нарядами. Так, напомним, что недавно Настя посетила музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале. Для посещения этого мероприятия Каменских выбрала ультра короткие шорты-трусики, поверх черных колготок в горошек.

И кстати, во время интервью местному изданию Каменских сказала очень приятные слова в адрес Украны.

Настя Каменских: интересные факты