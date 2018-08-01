"Это было невероятно": Свитолина назвала любимые города

Фото: Элина Свитолина (twitter.com-ElinaSvitolina)

Первая ракетка Украины поделилась секретами личной жизни

Пятая ракетка мира поделилась с журналистами WTA, какие у нее любимые города. Спортсменка рассказала, где любит отдыхать, а какие места приносят ей особые эмоции.

"Мне нравится проводить время в Монте-Карло, где я просто расслабляюсь на пляже, а еще из окна моей квартиры открывается отличный вид. Здесь можно просто погулять с семьей, с друзьями. Рим – очень особенное место, где я дважды выигрывала титулы, с этим городом связаны приятные воспоминания. Я была очень удивлена встрече с Франческо Тотти, но это было невероятно - встретиться с легендой", - рассказала теннисистка.

Свитолина также вспомнила и о родном городе, который ассоциируется с бабушкиными блинами.

"Дома всегда встречаюсь с бабушкой, она постоянно готовит мне вкусные блины. Еще, когда я была маленькой, то мне нравилось проводить много времени на пляже. В Лондоне в субботу или воскресенье я всегда хожу за покупками, люблю выбирать овощи и фрукты, общаться с людьми", - поделилась спортсменка.

Кстати, мама Элины Свитолиной прокомментировала проигрыш дочери.

Первая ракетка Украины и пятая в мире Элина Свитолина потерпела поражение на старте Уимблдона. Она проиграла немецкой теннисистке Татьяне Марии, которая находится на 57 месте в мировом рейтинге.

Напомним, как Свитолина пришла на вечеринку перед Уимблдоном в элегантном платье.

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