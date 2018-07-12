"Это опасно": эпатажные участники группы "Агонь" высказались о "музыке вне политики"

"Агонь" (фото: пресс-служба группы)

Антон Савлепов и Константин Боровский ответили на актуальное вопросы

Современная культура и музыка в частности должны отражать социальную картину целого общества. Поэтому "музыка вне политики" - это лишь слова, которыми удобно прикрываться некоторым артистам. Об этом рассказали участники популярной украинской группы "Агонь" Антон Савлепов и Константин Боровский в интервью изданию LiRoom.

"Современная популярная музыка должна отражать социальную картину общества. Порой даже социально-политическую. От этого сейчас никуда не деться. Мы живем в очень специфическое время. Ты просто не можешь оставаться вне политики или вне каких-то социальных проблем. Артист в данном ключе должен отображать картину мира", - отметили музыканты.

Они признают, что "это опасно, потому что ты можешь нарваться на волну хейта".

"Но хейт - это побочный продукт всякой провокации", - добавили они.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Видео: YouTube/АГОНЬ

Напомним, что на днях фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк получил письмо от режиссера Олега Сенцова, которого незаконно до сих пор удерживают в российской колонии.

В письме режиссер благодарит украинского музыканта за его музыку. Сенцов считает, что Хлывнюк создал шедевр и попросил его создавать их и дальше.

Видео: РБК-Украина