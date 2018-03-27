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"Это мой первый опыт": Олег Винник стал "принцем"

STYLERЗвёзды        27.03.2018 - 22:55
Фото: Олег Винник (РБК-Украина)
Фото: Олег Винник (РБК-Украина)

Артист озвучил героя мультфильма

Известный украинский певец Олег Винник примерил новую роль – его голосом заговорил главный герой анимации "Зачарований Принц".

"Это мой первый опыт дубляжа мультфильмов, и я очень волновался перед началом. Но работа настолько захватила меня, что работал я с огромным удовольствием. Это прекрасно - чувствовать себя в роли Принца", - прокомментировал певец.

Фото: Олег Винник (пресс-служба)

По сюжету Принц-красавчик, от которого в восторге вся женская половина королевства, заколдован. Он должен найти свою истинную любовь, пока ему не исполнился 21 год. Лишь тогда чары будут сняты. На этом непростом пути ему придется преодолеть множество испытаний и преград. Но у Принца всего три дня для того, чтобы спасти Королевство от самого себя, найдя свою любовь.

Картина выйдет в прокат 24 мая.

Видео: Трейлер мультфильма (youtube.com/Вольга Україна)

Кстати, Олег Винник рассказал, как ухаживает за собой.

Артист признался, что это не его натуральный цвет волос, поэтому ему часто приходится краситься.

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Теги: мультфильм, Олег Винник
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