"Это было просто невероятно": Сергей Бабкин рассказал о своем отдыхе в Турции

Фото: Сергей Бабкин (РБК-Украина)

Артист признался, что даже на отдыхе думал о работе

Актер, артист и тренер-победитель "Голоса Країни-8" Сергей Бабкин рассказал, как провел свой отпуск. Об этом передает "Сегодня".

Певец говорит, что все же смог найти время, чтобы отдохнуть. В этом году он вместе с семьей отправился в отпуск в Турцию. Бабкин в восторге от проведенного времени в этой стране.

"Это было просто невероятно! Мы много купались, кушали, спали. Особенно последнее – организм был истощен, потому что год выдался уж очень насыщенным. Нам была необходима подзарядка и энергия. После этого отдыха я буквально переродился", - говорит Сергей.

Фото: Сергей Бабкин (facebook.com babkin.official)

Артист признался журналистам, что даже на отдыхе думал о работе, ведь традиционно осенью музыканты традиционно готовят новые премьеры и презентуют шоу.

Сейчас певец работает над новым украиноязычным альбомом. Кроме того, именно во время отдыха Сергей и его супруга Снежана сняла клип на совместную песню.

"Меня часто спрашивают, почему у меня нет совместных песен с моей супругой Снежаной. Но ведь, на самом деле, мы записали дуэт. Правда, эта песня прошла как-то незамеченной… И, кстати, когда мы были на отдыхе, решили записать на нее клип: красиво сняли нас и живописные пейзажи", - говорит Бабкин.

Ранее Сергей Бабкин рассказал о ЧП накануне съемок в фильме Зеленского.

Также Бабкин признался, за что получал нагоняй от родителей в детстве.

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