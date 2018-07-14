"Это шедевр!": Елена Кравец прокомментировала открытие международного кинофестиваля в Одессе

Фото: Елена Кравец (kvartal95)

Елена Кравец впечатлена масштабом и уровнем проведения главного международного кинофестиваля страны

Елена Кравец, экс-участница команды "95 квартала", мать двух детей и заслуженный комик прокомментировала первый день международного кинофестиваля, который ежегодно проходит в Одессе. Под фотографией с красной дорожки, которую она публиковала в Instagram, звезда призналась, что находится под большим впечатлением от масштаба, участников, ведущих и уровня мероприятия.

Фото: (instagram.com/lennykravets)

"Да, вчера был абсолютно необыкновенный день! Пятница, 13-е. Растущая луна и дождь в дорогу! Вернее, дорожку. Красную)) Виктория Тигипко, спасибо тебе за приглашение! Я до сих пор под таким впечатлением! От тебя и от шлейфа твоего платья!) От масштаба и уровня этого события, от неожиданных и ожидаемых приятных встреч, от торжественной Одессы, от программы фестиваля, от полной жизни и непосредственной Ады Роговцевой, от меткого и краткого Жванецкого, от активной поддержки #freesentsov и конечно от фильма открытия #womanatwar. Это шедевр! До сих пор думаю о нем и об актрисе, сыгравшей главную роль. Вот как зацепило!" — написала Елена Кравец под опубликованным фото.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lennykravets

Дополнительно Кравец поблагодарила стилиста и ресторан за отличное продолжение вечера с друзьями.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lennykravets

Напомним, что ранее мы собрали фотографии самых ярких нарядов звездных гостей одесского кинофестиваля.

Видео: (video.rbc.ua)