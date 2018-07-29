"Это шедеврально": хейтеры Маши Ефросининой получили жесткий ответ (видео)

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosininа)

Телеведущая нашла оригинальной способ ответить обидчикам

Популярная украинская телеведущая и шоувумен Маша Ефросинина решила ответить всем недоброжелателям "одним махом", записав для них специальное видеообращение. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Посвящается тем, кто считает, что у них есть право оскорблять других людей. Стих авторский", - сказала она.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 28 Лип 2018 р. о 11:18 PDT

Видео: Маша Ефросинина обратилась к собственным хейтерам (instagram.com/mashaefrosinina)

Обратим внимание, что само стихотворение несет хейтерам "посыл", согласно которому они сначала должны осмыслить собственную жизнь, и полюбить себя такими, какие они есть.

Не обошли стороной перфоманс Ефросининой и пользователи сети.

"Это шедеврально", - сказала пользователь Светлана Садовая.

"Вы умничка. Стих супер", - подчеркнула юзер Оля Плахотина.

"Сильно. Скиньте текст, если есть. Пожалуйста", - уточнила пользователь Ирина Нижнюк.

"Вы большая молодец как мать, жена и человек. И все вами правильно сказано, красиво, поэтично и культурно. Берегите себя", - сказала пользователь Анна12.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Кстати, популярная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина рассказала подписчикам, какие фильмы считает наилучшими, и которая готова пересматривать по несколько раз.

Как сообщалось ранее, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила на вызов грузинского красавца Иракли Мацакария и согласилась участвовать в проекте "Танці з зірками". Так, она записала небольшое видео, в котором подтвердила свое участие в нашумевшем танцевальном проекте.

Также напомним, шоувумен Маша Ефросинина назвала пять вещей, которые считает недопустимыми во внешнем виде девушек.

Что вы не знали о Маше Ефросининой (video.rbc.ua)