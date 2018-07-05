"Это шик!" Тина Кароль поразила поклонников стильным образом

Украинская певица восхитила сеть нежным нарядом

Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, которым за несколько часов уже успела поразить своих поклонников.

На снимке звезда стоит в нежном атласном платье с цветочным принтом и воланами от украинского дизайнера ELENAREVA. Дополнили образ такого же оттенка сапоги от YEEZY MAFI.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники в восторге от нового образа певицы. "Это шик!", "Сногсшибательна", "Шикарна", "Что за красота такая", "Вау, просто без слов", - написали в комментариях фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/tina_karol)

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