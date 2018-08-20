"Это было трудно": звезда сериала "Универ" во второй раз стала матерью (фото)

Фото: (pixabay.com/Pexels)

Артистка рада, что у нее родилось две девочки

Известная российская актриса Анна Хилькевич, которая получила популярность в СНГ после съемок в сериале "Универ. Новая общага", теперь дважды мама. О прибавлении в семействе 31-летняя звезда рассказала в социальной сети Instagram и даже приложила первое фото с новорожденной дочерью.

20 августа в семье звезды сериала "Универ" прибавление. В этот день у Анны Хилькевич и Артура Волкова появилась вторая дочь.

"Дождались... нашего, по-настоящему долгожданного, львёнка, вернее, львицу. Теперь у Ариашеньки есть подруга по жизни)))) или родной человечек, которого можно по-сестрински потроллить. Это была трудная, но очень плодотворная ночь! Спасибо всем, кто принимал участие. Я еще много всего напишу (и про победителя обязательно тоже)... а пока... мы спать", — написала она в подписи к фото.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annakhilkevich

Фото: (instagram.com/annakhilkevich)

Известно, что в декабре 2015 года Хилькевич родила первого ребенка. Родилась девочка Арианна. Вес крохи составил всего лишь 2700 граммов, а рост - 50 сантиметров. Оба раза Хилькевич рожала в частном клиническом госпитале "Лапино".

Напомним, что у победителя шоу "Танці з зірками" родилась дочь.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что беременная Регина Тодоренко резко ответила фанатам по поводу разговоров о своем интересном положении.

Видео: (video.rbc.ua)