"Это вы трусы": Приходько заявила, что ее обвинили в дешевом пиаре

Фото: Анастасия Приходько (РБК-Украина)

Певица пригласила всех на второе слушание по делу, в котором разбирается с создателями политического ролика о Порошенко

Известная украинская певица Анастасия Приходько обратилась к создателям политического ролика о Петре Порошенко, в котором она снималась, заявив, что они – трусы. Таким образом звезда ответила на обвинения в "дешевом пиаре", которые поступили ей от самих ответчиков дела. Об этом она сообщила в видео, которое опубликовала на своей странице в Facebook.

"К сожалению, эта ситуация не завершена, и уже в эту среду в 12 часов дня в зале Печерского суда будет второе судебное слушание по этому делу. Наши ответчики прислали моему адвокату письмо, в котором обвиняют нас в том, что мы занимаемся дешевым пиаром. Я не знала, что защищать права людей и граждан Украины – это дешевый пиар", - высказалась певица.

Вже у цю середу о 12:00 відбудеться друге судове слухання... Печерський суд! Хрещатик 42а Опубліковано Анастасією Костянтинівною Неділя, 12 серпня 2018 р.

Видео: обращение Приходько (facebook.com/Анастасія Приходько)

Также она обратилась к создателям ролика и попросила их наконец решить этот вопрос: "Извините, пожалуйста, но, наверное, это вы трусы, не можете прийти в зал суда и выяснить, кто из нас неправ, и отдать мне одну гривну моральной компенсации, которую я от вас требую. Ребята, давайте уже решать этот вопрос и по-мужски мы закроем это дело. Не бегайте от меня, потому что я стопроцентно доведу все дело до конца".

Напомним, Приходько рассказала, как ее обманули создатели политического ролика о Порошенко.

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