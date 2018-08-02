"Это был зов души": Тина Кароль рассказала о создании своего самого нашумевшего хита

Фото: Тіна Кароль (facebook.com/tina.karol)

Артистка не ожидала, что песня станет такой популярной

Известная украинская певица Тина Кароль, которая выступит на праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" 24 августа, открыла секрет создания своей самой популярной песни. Об этом она рассказала за кулисами шоу канала "Украина".

Тина Кароль сообщила, что песня "Україна – це ти" была написана в небольшой студии в ее загородном доме.

"Я называю это помещение "музыкальным подвальчиком". Просто была такая комнатка под кухней, с которой я не знала, что сделать. В общем, решила оборудовать там маленькую студию для себя. Однажды как-то ночью, когда в нашей стране происходили все эти непростые события, мы там сели – очень хотелось передать свою любовь и благодарность нашей Украине. Знаете, я не люблю раскидываться пафосными фразами и много говорить. Я умею петь, умею писать песни. И это был такой зов души, не прислушаться к которому было просто невозможно. У меня были идеи по поводу слов, я написала музыку", - призналась артистка.

Она отметила, что хотела передать в этой композиции всю ДНК украинской нации.

"Потом обратилась к автору слов Николаю Бровченко – мне хотелось передать, из чего состоит Украина и украинец, из каких частей складывается наша ДНК. Так родилась песня "Україна – це ти". Это было – как искра, возможно, поэтому композиция и стала такой популярной", – рассказала Кароль.

Фото: Тина Кароль с детьми (Канал "Украина)

Певица призналась, что не ожидала, что песня станет настолько популярной и попадет в книги для первоклассников.

"Все, что дальше происходило с этой композицией – и флешмобы, и первый звонок, и последний – это все инициатива людей. Я хочу поблагодарить каждого, кто полюбил эту мелодику и эти слова. Они были написаны с искренней любовью и самоотдачей, с огромным желанием подчеркнуть наш выбор и показать, кто мы", – рассказала звезда.

В грандиозном праздничном шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа, поп-дива Тина Кароль исполнит свой хит "Україна – це ти", а также попурри известных украинских песен.

Кроме Кароль, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" приняли участие самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, MONATIK, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы "НеАнгелы" и "ТІК", TARABAROVA, Нина Матвиенко, "Антитіла", Freedom-jazz, KADNAY.

Режиссером стала Елена Коляденко, а ведущими – звезды канала "Украина" Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов и Алена Винницкая.

Телевизионную версию концерта можно будет увидеть на канале "Украина" 24 августа в рамках праздничного эфира ко Дню независимости Украины.

Кстати, ранее Тина Кароль призналась в своих слабостях.

Напомним, мы писали о том, что Тина Кароль в элегантном наряде покорила фанатов.

Видео: РБК-Украина