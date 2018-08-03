У Евгения Петросяна роман с 29-летней ассистенткой – СМИ

Фото: Евгений Петросян (facebook.com/Евгений-Петросян)

Роман продолжается уже несколько лет

72-летний юморист Евгений Петросян уже несколько лет состоит в отношениях со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Об этом сообщает российское издание Super.

Издание отмечает, что новость о том, что звездная пара Евгения Петросяна и Елены Степаненко решили развестись, окружение юмористов не удивила, так как все знают, что у Петросяна роман с другой женщиной.

О разлучнице известно, что она приехала в Москву из Тулы почти 10 лет назад, поступила в МГУКИ, где изучала менеджмент. Потом она попала в театр Петросяна в качестве помощницы директора артиста. А когда директор скончался два года назад, она стала ассистенткой самого автора "Смехопанорамы".

Татьяна Брухунова повсюду сопровождает Петросяна и в ее социальных сетях можно увидеть достаточно снимков с заграничных курортов, где она предположительно находится со своим начальником.

В интервью Бруханова неоднократно отзывалась о своем шефе с восхищением, рассказывала о том, что он любит, куда ходит, где любит отдыхать и какую кухню предпочитает: "Мой босс — библиофил", "Евгений Ваганович старается посещать тренажерный зал", "Шеф предпочитает отдых на спа-курортах", "Ему близка итальянская и французская кухня".

Фото: Татьяна Брухунова (Facebook.com/bruhunova)

В окружении Петросяна отмечают, что за последние несколько лет юморист изменился. Он стал тянуться к гламурной современной жизни, посещать модные места, помолодел и обзавелся личной страницей в Instagram.

72-летнего Петросяна неоднократно видели с Брухуновой во время ужинов в московских ресторанах, а также во время отдыха в Подмосковье. Окружение юмориста даже считает, что рыжеволосая аппетитная женщина очень похожа на Елену Степаненко в молодости.

Видео: У Петросяна молодая любовница (YouTube/Super)

Кстати, мы сообщали о том, что знаменитая пара бывавших в Крыму юмористов разводится.

Слушание в суде назначено уже на 6 августа. Елена Степаненко является четвертой женой Евгения Петросяна. Они познакомились в 1979 году, а поженились в 1985 году.

А ранее мы писали о том, почему разводяться Шнуров и Матильда.

Видео: РБК-Украина