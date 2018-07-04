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"Ей же больно!": Тина Кароль раскрыла тайны закулисной жизни

STYLERЗвёзды        04.07.2018 - 21:44
Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)
Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)

Звезда показала очень болезненный процесс

Известная украинская певица Тина Кароль продемонстрировала, как создаются специальные ушные мониторы. Видео певица опубликовала на фан-странице в Instagram.

Украинская певица и тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль показала, как мучают ее ухо для того, чтобы создать слепок ушного монитора. Весь процесс был заснят на видео и судя по реакции звезды, процедура эта малоприятная.

Певица кривится, а специалисты лезут ей в ухо специальными инструментами, чтобы сделать слепок для ушного устройства. В какой-то момент Тина Кароль даже вскрикивает от боли.

"Специальные мониторы изготавливаются по слепкам ушей. Результат проектировки позволяет добиться наилучшего комфорта, фиксации и звучания, которые дают новый уровень наслаждения музыкой. Дизайн каждой модели можно изменить — выбрать цвет корпуса, выбрать форму", - говорится в описании к ролику.

Пользователи посочувствовали певице и отметили, что ей наверняка больно.

"Вы офигели? Ей же больно, если вы не знали", - написала поклонница.

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

Кстати, Тина Кароль впечатлила поклонников ультрамодным образом.

Известная украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) удивила поклонников необычным нарядом.

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Теги: певица, Тина Кароль
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