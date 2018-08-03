"Фанатичная мама": в сети опубликовали первые кадры прогулки Светланы Лободы с дочерью

Фото: Светлана Лобода (facebook.com-lobodaofficial

Певица отказывается от концертов ради детей

Журналистам удалось узнать, где прячется певица Светлана Лобода со своей новорожденной дочерью Тильдой. Об этом сообщает Super на своей странице в социальной сети Instagram.

Дочери Светланы Лободы Тильде – уже исполнилось два месяца. За это время в сети не появилось ни одной фотографии новорожденной девочки, а сама певица тщательно скрывает ребенка от посторонних глаз.

Оказалось, что Тильда находится сейчас в Подмосковье. Сейчас Светлана Лобода гостит там в загородном доме своей бабушки вместе с обеими дочками – двухмесячной Тильдой и 7-летней Евой.

Артистка полностью посвятила себя материнству и отказывается от десятков заманчивых предложений о концертах и выступлениях на корпоративных вечеринках.

На снимках, которые удалось сделать журналистам, видно, как Светлана Лобода гуляет с коляской, в которой маленькая Тильда, а также присутствует 7-летняя Ева.

Публикация от SUPER (@super.ru) 2 Авг 2018 в 10:30 PDT

Выяснилась и еще одна интересная деталь. После рождения Тильды, Светлана Лобода поставила жесткое условие промоутерам своего концертного тура. Она потребовала каждые два дня возвращаться домой, чтобы иметь возможность проводить время со своими детьми.

В окружении певицы рассказывают, что детей она ставит выше своего рабочего графика.

"Света — фанатичная мама и не хочет пропускать ни одного мгновения развития и взросления своей малышки, поэтому жертвует своим расписанным на год вперед графиком и ставит в приоритет ребенка" - так объясняют решение Светланы в ее окружении.

Кстати, Светлана Лобода озадачила поклонников фотографией с известным женатым артистом. На снимке певица с ним стоит в обнимку.

А также мы писали о том, что артистка объяснила, откуда у дочери такое необычное имя.

Видео: РБК-Украина