"Фантастична жінка" TAYANNA поделилась пикантными снимками

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Известная артистка TAYANNA заинтриговала своих поклонников

Популярная певица Татьяна Решетняк, более известная как TAYANNA, порадовала украинцев пикантными фотографиями.

На соблазнительных снимках, которые Татьяна опубликовала в своем Instagram-аккаунте, она позирует в смелом черном купальнике, демонстрируя подтянутое тело и шикарный загар.

TAYANNA в соблазнительном наряде (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA в смелом черном купальнике (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Вместе с тем артистка анонсировала новый сингл. По ее словам, это будет мантра любви и счастья. Песня получила название "Фантастична жінка" и обещает стать "хитом этой осени". Релиз композиции состоится третьего августа.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 30 Лип 2018 р. о 11:51 PDT

Тизер трека "Фантастична жінка" (видео: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Автором слов и музыки к треку "Фантастична жінка" выступила сама Татьяна, а саундпродюсером стал Виталий Телезин - вместе с ним украинская поп-звезда работала над несколькими треками из альбома "Тримай мене", который был признан музыкальными критиками "Лучшим украинским релизом 2017 года".

Напомним, что не так давно TAYANNA похвасталась стройной фигурой в откровенной фотосессии для модного глянца.

Ранее Татьяна Решетняк рассказала об отношениях с отцом своего ребенка.

Видео: РБК-Украина