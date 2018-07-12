"Фитнес-богиня": Ани Лорак похвасталась спортивной фигурой (фото)

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Звезда поделилась с поклонниками новым снимком

Украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в РФ и практически живет там, продемонстрировала спортивную фигуру. Соответствующим снимком звезда поделилась на своей страние в социальной сети Instagram.

"Ну что? Вы готовы увидеть мои любимые упражнения?" – подписала фото певица.

На снимке Ани Лорак позирует с собранными в хвост волосами. На ней надета спортивная форма, а рядом видны блины для штанги.

Скриншот (instagram.com/anilorak)

"Ты так похожа на тигра ", - пишут в сети.

"Фитнес-богиня", - отметили пользователи.

"Очень красивая. Моя дива", - восхитились в комментариях.

"Боже, какая ты прелесть. Я не только восхищаюсь, я обожаю тебя" – рассыпались в комплиментах юзеры.

"Это как раз тот случай, когда в человеке все прекрасно..." – добавили в сети.

Ранее Ани Лорак разочаровала поклонников новым селфи.

Многие отметили, что ракурс певица выбрала неудачный. Да и лицо выглядит слишком уставшим.

На фото Лорак позирует в белой курточке, которая немного прикрывает подбородок певицы. Волосы Лорак собрала в пучок. При этом в этот раз на лице опальной исполнительницы – минимум косметики.

Diva Ани Лорак