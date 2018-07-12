"Фитнес-богиня": Ани Лорак похвасталась спортивной фигурой (фото)

Звезда поделилась с поклонниками новым снимком
Украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в РФ и практически живет там, продемонстрировала спортивную фигуру. Соответствующим снимком звезда поделилась на своей страние в социальной сети Instagram.
"Ну что? Вы готовы увидеть мои любимые упражнения?" – подписала фото певица.
На снимке Ани Лорак позирует с собранными в хвост волосами. На ней надета спортивная форма, а рядом видны блины для штанги.
Скриншот (instagram.com/anilorak)
"Ты так похожа на тигра ", - пишут в сети.
"Фитнес-богиня", - отметили пользователи.
"Очень красивая. Моя дива", - восхитились в комментариях.
"Боже, какая ты прелесть. Я не только восхищаюсь, я обожаю тебя" – рассыпались в комплиментах юзеры.
"Это как раз тот случай, когда в человеке все прекрасно..." – добавили в сети.
Ранее Ани Лорак разочаровала поклонников новым селфи.
Многие отметили, что ракурс певица выбрала неудачный. Да и лицо выглядит слишком уставшим.
На фото Лорак позирует в белой курточке, которая немного прикрывает подбородок певицы. Волосы Лорак собрала в пучок. При этом в этот раз на лице опальной исполнительницы – минимум косметики.
Diva Ани Лорак